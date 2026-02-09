La scurt timp după ce Niky Salman a părăsit competiția filmată în Republica Dominicană, sportiva a stat de vorbă cu Libertatea despre viața ei și despre parcursul în show, dezvăluind că a simțit cum sora ei geamănă, Cristina, o cheamă înapoi în România.

Niky Salman a fost eliminată de la Survivor România 2026

Mai mult decât atât, Niky Salman a precizat că ar vrea să participe alături de Cristina într-un alt show de la Antena 1: Asia Express!

Libertatea: Niky, al doilea duel pentru tine, dar de această dată ți-ai dorit să ajungi acolo. Ce ai simțit atunci când ți-ai văzut numele pe bilet?

Niky Salman: Al doilea duel a fost mult mai emoționant pentru mine, pentru că gândul meu era deja acasă. În momentul în care mi-am văzut numele pe bilet, am simțit o liniște ciudată, ca și cum așa trebuia să fie. În sufletul meu cerusem un semn de la Dumnezeu, iar acel moment l-am simțit exact ca pe un răspuns.

–Spuneai că ceva te chema acasă… Te rugăm să ne detaliezi.

-Sora mea m-a chemat acasă! O visam des, o simțeam în fiecare zi, cu fiecare respirație. În visele mele apărea și îmi spunea că are nevoie de mine. A fost o chemare pe care nu o pot explica logic, dar am simțit-o profund și real.

–Cât de profundă este legătura cu sora ta?

-Am avut mereu o legătură puternică, dincolo de cuvinte. Suntem gemene și am simțit întotdeauna ce trăiește cealaltă. Perioada Survivor a dus această conexiune la un nivel la care nici eu nu mă așteptam. Am simțit că m-a chemat cu toată ființa ei.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 24

–Cum a fost revenirea acasă, ce ai simțit când ai fost iar lângă ai tăi?

-A fost unul dintre cele mai frumoase momente din viața mea. Am simțit liniște, bucurie și o fericire profundă. Familia mea este echilibrul meu și locul în care mă regăsesc de fiecare dată.

Vrea să participe la Asia Express alături de Cristina, sora ei geamănă

–Te-ai vedea și în alte formate de televiziune?

-Da, mi-ar plăcea să mai particip în formate TV care mă reprezintă. Asia Express este un vis frumos, mai ales pentru că este și dorința surorii mele. Mi-ar plăcea enorm să trăim această experiență împreună! Mă văd și în proiecte sportive, de divertisment sau în formate care transmit mesaje pozitive și din care oamenii pot învăța ceva.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE