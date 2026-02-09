Niky Salman a fost votată de colegii ei pentru a merge la duelul de eliminare, iar Ramona Micu, tânăra care avea colanul de imunitate în echipa Războinicilor l-a trimis să se lupte pe traseu pe Lucian Popa.

După cinci săptămâni petrecute la Survivor România 2026, Niky Salman s-a văzut învinsă de Lucian Popa, astfel că ea a părăsit emisiunea de la Antena 1 și a plecat înapoi în România din Republica Dominicană.

După ce Niky Salman a fost eliminată de la Survivor România 2026, jurnaliștii de la Cancan au reușit să afle pentru ce sumă de bani a semnat aceasta contractul cu Antena 1.

Potrivit sursei citate, concurenta din echipa Războinicilor a primit 1.500 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în Republica Dominicană. Astfel, pentru că a rezistat în emisiunea de la Antena 1 timp de cinci săptămâni, Niky Salman s-a întors în România mai bogată cu 7.500 de euro.

Niky Salman a fost eliminată de la Survivor România 2026, emisiune difuzată de Antena 1Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 14

„Povestea mea în Survivor nu începe cu un joc, începe cu un vis… Un vis care m-a purtat într-un loc unde emoția, frica, puterea și lupta se amestecă până când nu mai știi dacă te lupți cu adversarii sau cu tine însăți. Eu sunt Niky… O femeie care a intrat în acest concurs cu sufletul deschis, știind că pot pierde… Dar hotărâtă să câștig fiecare lecție. Și da, am pierdut jocuri, dar am câștigat o experiență care m-a schimbat pentru totdeauna. Nimic nu te pregătește pentru Survivor. Nimic! Poți crede că e doar sport, doar competiție, doar rezistență fizică…

Dar aici totul este psihologic! Aici foamea te testează, lipsa somnului te consumă, căldura te arde, ploaia te lovește, iar dorul de familie te rupe în bucăți în liniștea nopții. Și totuși… te ridici. În fiecare zi te ridici! În viața de zi cu zi nu arunci la coș, nu dărâmi totemuri și lista poate continua. Nu te gândești cât valorează un strop de apă sau un moment de liniște… Aici înveți că fiecare lucru mic devine uriaș. Aici totemurile nu sunt doar obiecte, jocurile nu sunt doar trasee, iar victoriile nu sunt doar puncte. Sunt speranță! Sunt respirația de care ai nevoie ca să mergi mai departe.

Am trăit fiecare joc cu emoție pură. Am luptat cu mine, cu limitele mele, cu oboseala și cu fricile mele. Am învățat ce înseamnă empatia, ce înseamnă să fii sprijin pentru oameni chiar și atunci când tu abia mai poți. Am cunoscut oameni minunați, oameni adevărați, care vor rămâne mereu parte din povestea mea. Sunt recunoscătoare că am făcut parte din echipa Războinicilor și din acest show care m-a pus față în față cu cea mai reală versiune a mea. Am spus încă de la început că sunt reală, nu perfectă. Și asta am rămas!

Cred că Dumnezeu m-a pus pe acest drum cu un scop. Fiecare lacrimă, fiecare victorie, fiecare moment de slăbiciune m-a construit. Survivor m-a învățat că pot mai mult decât am crezut vreodată și că adevărata putere vine atunci când alegi să nu renunți. Asta este povestea mea. O poveste despre luptă, despre suflet și despre curajul de a rămâne tu, indiferent de cât de greu devine drumul”, a scris Niky Salman pe Instagram, după ce a fost eliminată de la Survivor România 2026, emisiune difuzată de Antena 1.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Consumul a scăzut brusc în 2025 și în ianuarie 2026: la ce renunță românii din cauza inflației
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cine este, de fapt, soția celebră, frumoasă și elegantă a prim-vicepreședintelui AUR, Dan Dungaciu. Ce detaliu uluitor s-a aflat despre ea
Viva.ro
Cine este, de fapt, soția celebră, frumoasă și elegantă a prim-vicepreședintelui AUR, Dan Dungaciu. Ce detaliu uluitor s-a aflat despre ea
„Un trădător de țară, altfel nu pot să îl numesc”. Dragoș Sprînceană, milionarul trimis de Marcel Ciolacu ca emisar special al României să discute cu Donald Trump, îl face praf pe George Simion! A spus tot ce i-a povestit liderul AUR, în deplin secret
Unica.ro
„Un trădător de țară, altfel nu pot să îl numesc”. Dragoș Sprînceană, milionarul trimis de Marcel Ciolacu ca emisar special al României să discute cu Donald Trump, îl face praf pe George Simion! A spus tot ce i-a povestit liderul AUR, în deplin secret
Violeta Bănică, mesaj emoționant pentru fratele ei, Radu Ștefan. Artistul și-a sărbătorit ziua de naștere: „Ai cea mai mândră soră din lume.” Foto
Elle.ro
Violeta Bănică, mesaj emoționant pentru fratele ei, Radu Ștefan. Artistul și-a sărbătorit ziua de naștere: „Ai cea mai mândră soră din lume.” Foto
gsp
Aryna Sabalenka i-a lăsat mască pe reporterii americani: „Pot să spun asta? Am crezut că Badosa e o târfă”
GSP.RO
Aryna Sabalenka i-a lăsat mască pe reporterii americani: „Pot să spun asta? Am crezut că Badosa e o târfă”
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
GSP.RO
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
Parteneri
Ultima oră! A murit actrița din serialul copilăriei noastre, pe care și acum îl vedem la un post TV din România! S-a stins o legendă care ne-a făcut sâmbetele mai frumoase
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! A murit actrița din serialul copilăriei noastre, pe care și acum îl vedem la un post TV din România! S-a stins o legendă care ne-a făcut sâmbetele mai frumoase
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Avantaje.ro
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Cum arată casa de la țară a lui Carmen Tănase. De ce a renunțat la București și a început o viață nouă lângă Târgoviște
Tvmania.ro
Cum arată casa de la țară a lui Carmen Tănase. De ce a renunțat la București și a început o viață nouă lângă Târgoviște

Alte știri

Motivele pentru care licitația de peste 100 de milioane de euro pentru noul stadion din Timișoara a fost anulată. Avantajele create asocierii câștigătoare
Analiză
Știri România 13:00
Motivele pentru care licitația de peste 100 de milioane de euro pentru noul stadion din Timișoara a fost anulată. Avantajele create asocierii câștigătoare
Cu cât s-a scumpit lărgirea bulevardului corporatiștilor din București
Știri România 12:47
Cu cât s-a scumpit lărgirea bulevardului corporatiștilor din București
Parteneri
Țările în care românii își fac cumpărăturile mult mai ieftin ca acasă. „Calitatea e mult mai bună ca la noi, prețurile mai mici”
Adevarul.ro
Țările în care românii își fac cumpărăturile mult mai ieftin ca acasă. „Calitatea e mult mai bună ca la noi, prețurile mai mici”
„Cordea m-a înjurat de morți!” Cristiano Bergodi rupe tăcerea în direct cu Horia Ivanovici, după mega-scandalul de la Cluj. Exclusiv
Fanatik.ro
„Cordea m-a înjurat de morți!” Cristiano Bergodi rupe tăcerea în direct cu Horia Ivanovici, după mega-scandalul de la Cluj. Exclusiv
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Financiarul.ro
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Superliga.ro (P)
Bogdan Alecu: „De două ori au pus românii mână de la mână pentru ceva. Ateneul Român și Dinamo ”
Bogdan Alecu: „De două ori au pus românii mână de la mână pentru ceva. Ateneul Român și Dinamo ”
Lucruri de urmărit în etapa a 26-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 26-a din Superliga
Parteneri
Kim Kardashian și Lewis Hamilton, împreună la Superbowl 2026! Cum au apărut cei doi pe fondul zvonurilor tot mai multe despre o presupusă relație între ei. FOTO
Elle.ro
Kim Kardashian și Lewis Hamilton, împreună la Superbowl 2026! Cum au apărut cei doi pe fondul zvonurilor tot mai multe despre o presupusă relație între ei. FOTO
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Unica.ro
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor
Viva.ro
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor

Monden

„Desafio: Aventura”, 9 februarie 2026. O recompensă specială și un anunț medical schimbă jocul
Stiri Mondene 13:19
„Desafio: Aventura”, 9 februarie 2026. O recompensă specială și un anunț medical schimbă jocul
Andreea Bănică iese la atac! Pe cine nu are cântăreața la suflet: „Stai în online și dai sfaturi de mamă, că le știm pe toate”
Stiri Mondene 12:50
Andreea Bănică iese la atac! Pe cine nu are cântăreața la suflet: „Stai în online și dai sfaturi de mamă, că le știm pe toate”
Parteneri
Cine este Bianca Giurcanu, noua concurentă de la Survivor România. Sora Laurei Giurcanu a intrat în tribul Faimoșilor: „Experiența vieții mele”
TVMania.ro
Cine este Bianca Giurcanu, noua concurentă de la Survivor România. Sora Laurei Giurcanu a intrat în tribul Faimoșilor: „Experiența vieții mele”
Românii ar putea renunţa la creditul bancar, în primele două săptămâni
ObservatorNews.ro
Românii ar putea renunţa la creditul bancar, în primele două săptămâni
Ultima oră! Diagnostic crâncen pentru vedeta noastră: chist arahnoidian cranian, de dimensiuni mari. Tată a trei copii, iubit, respectat, pus acum în fața celei mai grele lupte
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Diagnostic crâncen pentru vedeta noastră: chist arahnoidian cranian, de dimensiuni mari. Tată a trei copii, iubit, respectat, pus acum în fața celei mai grele lupte
Parteneri
Imagini scandaloase la Jocurile Olimpice de iarnă » Ce au afișat susținătorii Rusiei, deși steagul țării E INTERZIS
GSP.ro
Imagini scandaloase la Jocurile Olimpice de iarnă » Ce au afișat susținătorii Rusiei, deși steagul țării E INTERZIS
Moment groaznic! Lindsey Vonn, accidentare terifiantă la Jocurile Olimpice » Imagini tulburătoare: a fost luată cu elicopterul
GSP.ro
Moment groaznic! Lindsey Vonn, accidentare terifiantă la Jocurile Olimpice » Imagini tulburătoare: a fost luată cu elicopterul
Parteneri
Ce înseamnă când pisica te privește și clipește lent, potrivit cercetătorilor
Mediafax.ro
Ce înseamnă când pisica te privește și clipește lent, potrivit cercetătorilor
Moartea a făcut prăpăd în Caraș-Severin. Trei persoane au murit după ce un TIR și un microbuz s-au ciocnit violent
StirileKanalD.ro
Moartea a făcut prăpăd în Caraș-Severin. Trei persoane au murit după ce un TIR și un microbuz s-au ciocnit violent
Cine sunt victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
Wowbiz.ro
Cine sunt victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Wowbiz.ro
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Plange toata Oltenia...Ne-a parasit o mare cantareata de muzica populara... Colegii ei sunt in stare de soc
Redactia.ro
Plange toata Oltenia...Ne-a parasit o mare cantareata de muzica populara... Colegii ei sunt in stare de soc
Ce s-a întâmplat cu trupul bărbatului găsit mort în curtea spitalului d... Vezi mai mult
KanalD.ro
Ce s-a întâmplat cu trupul bărbatului găsit mort în curtea spitalului d... Vezi mai mult

Politic

Nicuşor Dan îl felicită pe noul preşedinte al Portugaliei, primul şef de stat socialist din ultimii 20 de ani
Politică 12:39
Nicuşor Dan îl felicită pe noul preşedinte al Portugaliei, primul şef de stat socialist din ultimii 20 de ani
Călin Georgescu așteaptă decizia Tribunalului București în procesul pentru propagandă legionară, după ce judecătorii nu s-au înțeles
Politică 12:06
Călin Georgescu așteaptă decizia Tribunalului București în procesul pentru propagandă legionară, după ce judecătorii nu s-au înțeles
Parteneri
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
ZiaruldeIasi.ro
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
Mihai Stoica a făcut anunțul despre transferul atacantului la FCSB în ultima zi de mercato. Exclusiv
Fanatik.ro
Mihai Stoica a făcut anunțul despre transferul atacantului la FCSB în ultima zi de mercato. Exclusiv
Avertisment dur de la șeful Mercedes-Benz: Dacă nu schimbăm direcția, Germania se duce spre extrema dreaptă
Spotmedia.ro
Avertisment dur de la șeful Mercedes-Benz: Dacă nu schimbăm direcția, Germania se duce spre extrema dreaptă