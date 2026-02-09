Niky Salman a fost votată de colegii ei pentru a merge la duelul de eliminare, iar Ramona Micu, tânăra care avea colanul de imunitate în echipa Războinicilor l-a trimis să se lupte pe traseu pe Lucian Popa.

După cinci săptămâni petrecute la Survivor România 2026, Niky Salman s-a văzut învinsă de Lucian Popa, astfel că ea a părăsit emisiunea de la Antena 1 și a plecat înapoi în România din Republica Dominicană.

După ce Niky Salman a fost eliminată de la Survivor România 2026, jurnaliștii de la Cancan au reușit să afle pentru ce sumă de bani a semnat aceasta contractul cu Antena 1.

Potrivit sursei citate, concurenta din echipa Războinicilor a primit 1.500 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în Republica Dominicană. Astfel, pentru că a rezistat în emisiunea de la Antena 1 timp de cinci săptămâni, Niky Salman s-a întors în România mai bogată cu 7.500 de euro.

„Povestea mea în Survivor nu începe cu un joc, începe cu un vis… Un vis care m-a purtat într-un loc unde emoția, frica, puterea și lupta se amestecă până când nu mai știi dacă te lupți cu adversarii sau cu tine însăți. Eu sunt Niky… O femeie care a intrat în acest concurs cu sufletul deschis, știind că pot pierde… Dar hotărâtă să câștig fiecare lecție. Și da, am pierdut jocuri, dar am câștigat o experiență care m-a schimbat pentru totdeauna. Nimic nu te pregătește pentru Survivor. Nimic! Poți crede că e doar sport, doar competiție, doar rezistență fizică…

Dar aici totul este psihologic! Aici foamea te testează, lipsa somnului te consumă, căldura te arde, ploaia te lovește, iar dorul de familie te rupe în bucăți în liniștea nopții. Și totuși… te ridici. În fiecare zi te ridici! În viața de zi cu zi nu arunci la coș, nu dărâmi totemuri și lista poate continua. Nu te gândești cât valorează un strop de apă sau un moment de liniște… Aici înveți că fiecare lucru mic devine uriaș. Aici totemurile nu sunt doar obiecte, jocurile nu sunt doar trasee, iar victoriile nu sunt doar puncte. Sunt speranță! Sunt respirația de care ai nevoie ca să mergi mai departe.

Am trăit fiecare joc cu emoție pură. Am luptat cu mine, cu limitele mele, cu oboseala și cu fricile mele. Am învățat ce înseamnă empatia, ce înseamnă să fii sprijin pentru oameni chiar și atunci când tu abia mai poți. Am cunoscut oameni minunați, oameni adevărați, care vor rămâne mereu parte din povestea mea. Sunt recunoscătoare că am făcut parte din echipa Războinicilor și din acest show care m-a pus față în față cu cea mai reală versiune a mea. Am spus încă de la început că sunt reală, nu perfectă. Și asta am rămas!

Cred că Dumnezeu m-a pus pe acest drum cu un scop. Fiecare lacrimă, fiecare victorie, fiecare moment de slăbiciune m-a construit. Survivor m-a învățat că pot mai mult decât am crezut vreodată și că adevărata putere vine atunci când alegi să nu renunți. Asta este povestea mea. O poveste despre luptă, despre suflet și despre curajul de a rămâne tu, indiferent de cât de greu devine drumul”, a scris Niky Salman pe Instagram, după ce a fost eliminată de la Survivor România 2026, emisiune difuzată de Antena 1.

