Surpriză pentru fanii Survivor România! Noi concurenți au intrat în competiție, după ce Maria Constantin a fost eliminată, iar Gheboasă a cerut să plece acasă. Kamara și Alexandra Ciomag sunt cei doi concurenți care au acceptat provocarea și au ajuns în Republica Dominicană.

Cei doi au ajuns mai întâi pe Insula Exilului, apoi s-au întâlnit cu restul concurenților. „Dacă aș ști deja ce urmează, n-ar mai avea farmec. E ca în viață. Sunt Kamara! Mă cunoașteți din trupa Alb Negru. Am venit la Survivor pentru băiatul meu, Leon, în primă instanță. Pentru mine, mai puțin”, a spus Kamara despre motivul pentru care participă la Survivor 2023.

Concurenta din echipa Războinicilor a spus motivul pentru care a ales să participe la emisiunea de la PRO TV. „Numele meu este Alexandra Georgiana Ciomag, am 20 de ani, cred că sunt mezina echipei. Am venit la Survivor ca să îmi depășesc limitele și să am parte de cea mai frumoasă experiență de viață și, de ce nu, să câștig”.

Kamara și Alexandra Ciomag au intrat deja pe traseu, unde s-au descurcat foarte bine la prima probă. Cei doi s-au târât prin noroi și au luptat să aducă puncte echipelor din care fac parte.

Care este premiul la Survivor România 2023

Cei 24 de concurenți, 12 din echipa Faimoșilor și 12 din echipa Războinicilor, luptă pentru titlul de Survivor și marele premiu în valoare de 100.000 de euro.

12 Faimoși și 12 Războinici au pornit în urmă cu o săptămână în cea mai mare provocare a vieții lor într-un show în care limitele trebuie să fie depășite, iar condițiile sunt din ce în ce mai dificile. Au considerat că pot face față oricărei schimbări, însă au realizat că nici măcar nu se puteau gândi la ceea ce a urmat. Exil, 2 concurenți în afara competiției și vestea că va urma o săptămână și mai dură. Este Survivor România și revine în această seară cu un episod ce nu trebuie ratat.

Survivor România 2023 live

Cei care sunt interesați să fie la curent cu tot ceea ce se întâmplă la „Survivor România” 2023 pot găsi informații la zi pe site-ul Libertatea.ro, dar pot urmări momentele din emisiune și pe YouTube sau episoadele integral pe VOYO.

