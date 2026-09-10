Anisia Gafton, în vârstă de 42 de an, va deveni în curând mamă pentru prima oară, iar ea și Serghei așteaptă cu nerăbdare să își țină bebelușul în brațe. În cadrul unui interviu acordat recent, comedianta a mărturisit cum se simte în luna a noua de sarcină.

Anisia Gafton a fost cerută în căsătorie în luna mai a anului 2024 și a anunțat că așteaptă primul copil în aprilie 2026. Comedianta și Serghei s-au căsătorit anul acesta, iar acum se pregătesc să-și țină primul copil în brațe.

Vedeta a dezvăluit că se simte bine și multe persoane s-au mirat că burtica ei de gravidă arată de parcă ar fi însărcinată în cinci luni.

„Eu am o stare foarte bună. Sunt bine, mai ales că burtica e finuță, nu e mare. Toată lumea mi-a zis, chiar și din online și chiar când m-am întâlnit: ‘Anisia, cum de ai burta ca de patru-cinci luni?’. Pur și simplu așa s-a nimerit. Nici nu am exagerat cu mâncarea, doar că nu că nu am vrut, pur și simplu nu am avut pofte din astea. Am o energie foarte, foarte bună. Merg mai legănat, mai cu grijă. În rest, sunt foarte, foarte ok”, a spus Anisia Gafton, pentru Spynews.ro.

Viitoare mămică Anisia Gafton a vorbit deschis pentru VIVA! despre cum se împarte concediul de maternitate într-un cuplu modern, cum se pregătește Serghei pentru rolul de „somelier de biberoane” și de ce armonia cu socrii nu este doar un mit din filme.