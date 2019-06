Noi nume ale teatrului românesc se alătură distribuției serialului „Sacrificiul”

Imediat după încheierea filmãrilor pentru Fructul oprit, o parte din distribuție a îmbrățișat cu bucurie propunerea Ruxandrei Ion de a face parte dintr-un nou capitol profesional pentru întreaga echipă. Despre noul proiect, dar și despre personajele cărora le dau viață, actorii au vorbit cu bucurie și emoție.

„Doamna Ruxandra Ion mi-a povestit cu delicatețe, cu respect, cu emoție despre acest nou proiect și m-a întrebat dacă doresc să continuăm mai departe într-o nouă poveste de dragoste, de viață cu dureri, bucurii, tribulații, cu răsturnări de situație așa cum este și serialul Sacrificiul. Am îmbrățișat ideea de a continua o poveste formidabilă alături de această echipă. Personajul meu, Eva, cu un nume predestinat, femeia primordială, este un om ce și-a asumat dragostea nu lipsită de riscuri, de meandre, de contorsiuni, de dezamăgiri, de fior, de spaimă, dar și creșterea copiilor. Și acum fiecare trebuie să se întrebe ce înseamnă să fii femeie, mamă? Numai a da naștere, sau mai ales și a crește zi de zi moment de moment. Toate lucrurile acestea înseamnă viață și încercăm să le transpunem în personajele noastre, în produsul cultural, serialul pe care îl facem. Abia așteptăm reacțiile oamenilor!”, a mărturisit Maia Morgenstern.

Adriana Trandafir povestește la rândul său despre personaj: „Veorica, personajul căruia îi dau viață, este o soție și o mamă cu un caracter puternic și, deși aparent pare supusă bărbatului, știe foarte bine să îl manipuleze. Este o femeie care a făcut multe sacrificii pentru poziția socială pe care dorește să o expună în societate”.

„Voi juca un rol nou, neașteptat, care mă surprinde și pe mine. Elena este o profesoară, mama a trei fete foarte diferite, iar provocarea pentru mine este să explorez, să caut și să înțeleg cum această femeie împacă profesia și calitatea de mamă și soție. Vom vedea foarte multe lucruri contradictorii între aceste trei planuri: mamă, soție, profesoară”, declară Ana Ciontea.

„Joc din nou un personaj extrem de interesant, care nu se asemănă cu alte roluri jucate până acum de-a lungul timpului. Mama Gela este o femeie puternică, stâlpul unei familii, o femeie trecută prin încercările vieții, care ține mult la tradiții și la familia sa pentru care este dispusă să facă orice sacrificiu. Sunt plină de emoții pentru că este un proiect foarte frumos, cu o poveste extraordinară cu care sper să bucurăm sufletul telespectatorilor”, spune Virginia Rogin.

Marian Râlea găsește în noul său rol o provocare, dar și o bucurie de a juca alături de tânăra generație: „Pentru orice actor, un nou rol este o provocare! Am terminat Fructul oprit, unde am jucat un personaj drag mie și iată-mă acum dându-i viață lui Relu, plecat de acasă să cumpere pâine și întors după 5 ani! Ce se întâmplă în acești 5 ani rămâne să descoperiți din toamnă! Mă bucur că este aceeași echipă, mă bucur că lucrez alături de actorii și prietenii mei care îmi sunt apropiați de vârstă, dar mai ales cu cei tineri care sunt absolut extraordinari! Din tot ce am văzut și am jucat cu cei tineri pot spune că teatrul și filmul românesc sunt pe mâini bune!”.

Mihai Călin descrie noul serial ca fiind unul complet și complex: „Serialul Sacrificiul este un proiect complex în care îi dau viață lui Laviniu, un avocat care se ocupă de actele anumitor afaceri, dar în același timp este un tip vesel și plin de viață. Echipa de producție este aceeași care a fost la Fructul oprit și nu face decât să mă bucure pentru că am devenit practic o familie”.

