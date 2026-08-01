Românii vor ieși la pensie la 67 de ani, cele mai afectate vor fi femeile: când se schimbă radical legea

Până în 2060, pragul pentru pensionare va crește la 67 de ani pentru ambele sexe, eliminând diferența actuală dintre bărbați și femei, conform raportului „Pensions at a Glance 2025” realizat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD).

Creșteri semnificative în România

În prezent, femeile din România se pensionează la 62 de ani și două luni, însă până în 2060, acest prag va crește la 67 de ani – o creștere de 4,8 ani, una dintre cele mai mari din Europa.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Bărbații, care se pensionează acum la 65 de ani, vor lucra cu doi ani mai mult, ajungând și ei la 67 de ani.

Potrivit analizei, care a comparat datele pentru 32 de țări europene, această egalizare a vârstei de pensionare între sexe va fi un fenomen comun în majoritatea statelor europene.

În Uniunea Europeană, vârsta medie de pensionare pentru bărbați va crește de la 64,7 ani, cât este în prezent, la 66,7 ani, iar pentru femei de la 64 la 66,4 ani.

Aproximativ două treimi dintre statele analizate vor majora vârsta de pensionare pentru bărbați, iar trei sferturi vor aplica măsuri similare pentru femei.

Turcia: 52 de ani vârsta de pensionare, Danemarca: 74 de ani

În timp ce România, Germania, Belgia și Cehia vor atinge pragul de 67 de ani pentru ambele sexe, alte țări europene vor înregistra schimbări considerabile.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

De exemplu, Danemarca ar putea atinge o vârstă de pensionare de 74 de ani până la sfârșitul anilor 2060.

Estonia ar urma să ajungă la 71 de ani, iar Italia, Țările de Jos, Suedia și Cipru la 70 de ani.

În contrast, țări precum Slovenia și Luxemburg vor păstra un prag semnificativ mai scăzut, de 62 de ani pentru bărbați.

Turcia va înregistra cea mai mare creștere a vârstei de pensionare pentru bărbați, de la 52 la 65 de ani, un salt de 13 ani. În cazul femeilor, creșterea cea mai mare va fi tot în Turcia, de la 49 la 63 de ani, adică un avans de 14 ani.

La polul opus, Polonia va menține cea mai joasă vârstă de pensionare pentru femei din Uniunea Europeană, la 60 de ani.

Presiunea demografică, o provocare pentru guverne

Creșterea constantă a vârstei de pensionare este una dintre măsurile luate de guverne pentru a combate efectele economice ale îmbătrânirii populației și ale reducerii numărului de persoane active pe piața muncii.

„Majorarea vârstei de pensionare rămâne o strategie frecventă pentru îmbunătățirea sustenabilității financiare a sistemelor de pensii, fără reducerea nivelului pensiilor”, subliniază raportul OECD.

Documentul precizează însă că aceasta nu este singura variantă: „alternativ, sustenabilitatea financiară poate fi urmărită prin majorarea contribuțiilor plătite sau reducerea nivelului prestațiilor”.

Potrivit estimărilor OECD, raportul dintre persoanele vârstnice și cele aflate în câmpul muncii se va înrăutăți semnificativ.

Dacă în anul 2000, existau doar 22 de persoane de cel puțin 65 de ani la fiecare 100 de persoane active, în 2025 numărul acestora va crește la 33, iar în 2050 se estimează că va ajunge la 52 de persoane vârstnice la fiecare 100 de persoane active.

Egalitate între femei și bărbați la pensionare în 2035, în România

Vârsta de pensionare pentru femei va crește treptat în România, urmând să ajungă la 65 de ani până în 2035, egală cu cea a bărbaților, conform noilor prevederi din legislația pensiilor.

Modificările vor începe să fie aplicate din iulie 2026, adăugând aproximativ două luni în fiecare an la vârsta standard de pensionare.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

În prezent, vârsta de pensionare pentru femei este de 63 de ani, în timp ce bărbații se pensionează la 65 de ani.

Potrivit noii legi, această diferență va dispărea, iar pragul de 65 de ani va deveni standard pentru ambele categorii. Schimbările fac parte dintr-un efort de aliniere cu standardele europene.

Totodată, conform analizei Euronews, bazată pe raportul OECD Pensions at a Glance 2025, bărbații din România care au intrat pe piața muncii în 2024 sunt așteptați să iasă la pensie la 67 de ani, față de aproximativ 65 de ani în prezent.

Și pentru femei este estimată o creștere semnificativă. Vârsta de pensionare ar urma să ajungă tot la 67 de ani, ceea ce înseamnă o majorare de aproape cinci ani față de nivelul actual, una dintre cele mai mari creșteri estimate în Uniunea Europeană.

Reguli mai stricte pentru pensionarea anticipată a românilor

Noile reglementări aduc, de asemenea, modificări semnificative în privința pensionării anticipate.

Aceasta va fi permisă doar pentru persoanele care au împlinit 60 de ani și au un stagiu de cotizare de cel puțin 40 de ani.

În aceste condiții, pensionarea anticipată va putea fi realizată fără aplicarea penalizărilor, cu respectarea strictă a cerințelor de vechime în muncă.

Statisticile sistemului de pensii din România

Potrivit datelor Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP) din mai 2026, România înregistrează 4.679.826 de pensionari, dintre care majoritatea sunt femei.

Pensia medie lunară este de 2.784 de lei. Dintre cei care s-au pensionat la limita de vârstă, 2.156.069 sunt femei, iar pensia medie în acest caz este de 3.114 lei.

În mai 2026, 61.460 de persoane au optat pentru pensionarea anticipată, cu o pensie medie de 2.473 de lei. De asemenea, 390.558 de persoane beneficiază de pensie de invaliditate, cu o pensie medie de 1.080 de lei.

Provocările pe piața muncii pentru românii de peste 45 de ani

Creșterea vârstei de pensionare aduce în discuție și dificultățile cu care se confruntă românii trecuți de 45 de ani pe piața muncii. Mulți dintre aceștia se plâng de numărul mare de CV-uri trimise fără răspunsuri, în ciuda experienței acumulate.

Specialiștii atrag atenția că una dintre principalele bariere este percepția greșită conform căreia persoanele mai în vârstă au dificultăți în adaptarea la noile tehnologii. Totuși, experiența arată că, în multe cazuri, aceste temeri sunt nejustificate.

Aceste schimbări legislative vor avea un impact semnificativ asupra societății și economiei României, punând accent pe adaptarea la noile realități demografice și economice.

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