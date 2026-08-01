Managerul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sfânta Parascheva” din Iași, dr. Florin Roșu, a anunțat că, în luna iulie, trei persoane s-au prezentat la unitatea medicală cu suspiciune de infecție cu virusul West Nile. Până în prezent, unul dintre cazuri a fost confirmat, potrivit Agerpres.

Pacienta din Vaslui s-a prezentat inițial la Serviciul de Primiri Urgențe al Spitalului din Vaslui. Ea acuza dureri de cap, tulburări de vorbire, amețeli, instabilitate posturală și vedere dublă.

„Simptomele au debutat în cursul zilei prezentării la unitatea medicală. A fost evaluată imagistic fără a se observa modificări patologice. În urma investigațiilor efectuate în cadrul clinicii noastre, diagnosticul cu virusul West Nile a fost confirmat”, a explicat dr. Florin Roșu.

Un element i-a surprins pe medici: „Din anamneză a reieșit că pacienta nu a călătorit recent în mediul rural și nu ar fi avut înțepături evidente de țânțari, ceea ce ridică, evident, întrebări legate de circumstanțele expunerii”, a precizat medicul.

Femeia a primit tratament simptomatic, iar starea sa de sănătate este în prezent favorabilă.

În aceeași perioadă, alți doi pacienți au fost internați la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași cu suspiciune de infecție cu virusul West Nile.

Este vorba despre un bărbat de 50 de ani din Iași, care a negat că ar fi desfășurat activități agricole în mediul rural. Analizele pentru West Nile sunt încă în lucru. Al doilea pacient este un bărbat în vârstă de 70 de ani.

Virusul West Nile este transmis cel mai frecvent prin înțepătura țânțarilor infectați.

„Cazurile identificate în cadrul clinicii noastre confirmă faptul că infecția cu virusul West Nile reprezintă o realitate activă atât în țara noastră, dar mai ales în regiunea noastră. Rămâne esențială supravegherea epidemiologică activă, diagnosticarea promptă a cazurilor suspecte, precum și menținerea măsurilor de prevenție la nivel individual și comunitar în sezonul cald, în lunile mai – noiembrie, când activitatea țânțarilor este maximă”, a mai spus medicul Florin Roșu.

Medicul recomandă prezentarea cât mai rapidă la spital de la apariția primelor simptome, pentru ca diagnosticul și tratamentul să fie începute la timp.

Anul trecut au fost 30 de cazuri de infecție cu West Nile în România.

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