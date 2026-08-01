Pe Autostrada Soarelui (A2), pe sensul București-Constanța, sunt coloane de mașini în zona localităților Fundulea, Bogdana și Drajna Nouă din județul Călărași, dar și între Fetești (Ialomița) și Cernavodă (Constanța).

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„Recomandăm conducătorilor auto să verifice traseul pe care-l au de parcurs, luând în calcul și optarea pentru rute alternative! Evitați preocupările de natură a vă distrage atenția de la condus, nu vă angajați în depășirea coloanelor de autovehicule, adaptați viteza la situația drumului și nu efectuați manevre riscante!

Păstrați-vă calmul, dați dovadă de respect față de ceilalți participanți la trafic, acordați prioritate celor în drept și măriți distanța de siguranță între autovehicule! Nu urcați la volan dacă ați consumat băuturi alcoolice sau substanțe psihoactive!”, avertizează reprezentanții Centrului Infotrafic al Poliției Române.

Situația este la fel de dificilă și pe DN 39, între Lazu și Agigea, în stațiunea Eforie Nord, dar și pe sectorul Eforie Sud – Eforie Nord, în direcția Constanța. Șoferii care se îndreaptă spre sudul litoralului se confruntă cu trafic bară la bară, în special pe segmentul ieșirii de pe A2 către Agigea și Eforie.

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