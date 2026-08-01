Traficul este blocat pe DN1 A la Boldești-Scăeni

Două autoturisme s-au ciocnit sâmbătă, 1 august 2026, pe DN1A. În urma accidentului, ambele vehicule au fost proiectate în afara carosabilului, iar traficul rutier este blocat în zona Boldești-Scăeni. La fața locului au intervenit echipaje de Poliție, Ambulanță și pompieri.

Cum s-ar fi produs accidentul dintre cele două mașini pe DN1 A

Din primele verificări ale polițiștilor, un bărbat de 70 de ani, care ieșea cu autoturismul din incinta unei societăți comerciale, ar fi efectuat un viraj la stânga pe DN1A.

În timpul manevrei, acesta ar fi intrat în coliziune cu o mașină condusă de un bărbat de 40 de ani, ce circula din direcția Vălenii de Munte spre Ploiești, relatează portalul de știri locale Telegrama.

Șoferul de 70 de ani a fost rănit în urma accidentului

Conducătorul auto de 70 de ani a fost rănit în accident și a fost preluat de echipajele medicale pentru îngrijiri. Șoferul celuilalt autoturism a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În cazul bărbatului rănit, urmează să fie recoltate probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. „Se fac verificări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs accidentul rutier”, au declarat autoritățile pentru portalul de știri locale citat mai sus.

Tragedia din Prahova are loc la doar câteva ore după ce un alt grav accident rutier s-a produs în Vâlcea. Două mașini s-au zdrobit la Călimănești, unde traficul a fost blocat mai multe ore.

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