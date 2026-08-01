Avea numai 20 de ani, când apărea pe micile ecrane, iar discursul său impresiona pe toată lumea. Era asistentă medicală și își dorea să devină moașă, pentru a ajuta viitoarele mămici să nască.

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„În clasa a X-a, o prietenă mi-a spus că se fac niște cursuri. Am mers împreună, aceste cursuri au ținut doi ani. Am făcut practică doi ani, pe secția de Chirurgie, la Spitalul Universitar. Mi-a plăcut ce am făcut, eram o elevă sârguincioasă. Făceam ture întregi de câte 8 ore, rareori mai lucram și pe timpul nopții.

Existau pacienți de care mă legam foarte tare și în fiecare zi mă duceam să le fac tratamentul, le cumpăram câte un fruct, etc.

Mă implicam foarte mult și emoțional. După ce am terminat liceul, am dat la Școala Postliceală Victor Babeș, am terminat anul acesta și am făcut numai la Terapie Intensivă practică. După acești trei ani, îmi doresc să devin moașă. Să ajut mamele să nască mai ușor”, declara Nicoleta Luciu, la acea vreme, potrivit Spynews.

Cum se menține în formă

Nicoleta Luciu are 45 de ani, dar arată la fel ca la 25, însă, depune eforturi mari ca să se mențină în formă.

„Micul dejun și prânzul, greutatea ta x2, un singur fel de proteină și restul salată. După care la masa de prânz ai greutatea ta x2, atâta proteină să ai la masă, restul salată. Pentru a accelera slăbitul, la masa de prânz și la masa de seară să bagi salată de varză, dar fără ulei“, a transmis Nicoleta Luciu, pe TikTok.

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