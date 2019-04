„Aveam un prieten bun cu care făcusem nişte planuri. Azi m-a sunat şi mi-a spus că pleacă. De tot. Mă bucur mult pentru el, pentru curajul lui, apreciez eleganţa de a nu dispărea ca măgarul în ceață, am mai păţit”, le-a mărturisit actriţa amicelor sale, potrivit Wowbiz.

O sa rămână prietenul meu, for ever, dar mie tot îmi vine să plâng. Sunt în metrou, mă uit la oameni, caut zâmbete… Undeva, mai în spate, se aude cum râd nişte copii…”, a scris Nuami în mediul virtaul. ”Poate te convinge să-l urmezi, încă mai ai multe de spus. Dacă îţi doreşti cu adevărat, pleacă!”, i-a răspuns o prietenă. ”Nu-mi doresc. Eu nu plec. Când m-am întors din Palestina am înţeles multe”, a explicat Nuami, care recent și-a petrecut vacanța alături de bărbatul care a decis să îi spună adio.

Citește și

Mica Românie din Spania vă urează Paște fericit! Reportaj alături de 30.000 de români din Castellon, Valencia

Citește mai multe despre nuami dinescu pe Libertatea.