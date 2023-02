Divorțul Oanei Matache a surprins pe toată lumea, pentru că mulți credeau că sora Deliei are o căsnicie fericită alături de Răzvan Miheț. Recent, în presă au apărut primele imagini cu artista și actualul iubit, însă ea nu a vrut să ofere prea multe detalii atunci.

Recent, pe o platformă de live stream, Oana Matache a făcut un video alături de noul iubit, Radu. Sora Deliei a comentat știrile apărute cu ea și a confirmat divorțul de tatăl copiilor ei. Ea recunoaște că despărțirea de Răzvan a avut loc mai repede, pentru că l-a cunoscut pe Radu. Cei doi s-au cunoscut la filmările unui videoclip.

Oana a menționat că a păstrat o relație civilizată cu tatăl copiilor ei, iar Răzvan poate veni oricând să își vadă cei doi copii.

„Mi-a luat foarte mult curaj să fac chestia asta, nu este ca și cum m-am plictisit și m-am trezit într-o dimineața «Vreau să mă mut cu doi copii singură». Este o chestie care s-ar fi întâmplat oricum, faptul că eu l-am cunoscut pe Radu doar a urgentat un pic lucrurile. Ne-am cunoscut la clipul pentru ziua lui Faiăr.

Suntem oameni normali. Totul s-a întâmplat firesc, nu au fost scandaluri. Este o situație în care tatăl poate să vină oricând să vadă copiii și nu e nicio piedică este atât de simplu în cazul nostru. Am mai auzit chestia asta «cum să divorțezi, din moment ce nu te bate», toxicitatea poate veni din multe părți. Nici nu trebuie să ajungi să nu te mai înțelegi pentru că atunci deja e târziu, înseamnă că este un stres acolo și nu e bine pentru copii să stea în stres și să vadă o dinamică proastă între părinți. Poate pur și simplu îți dai seama că viața ta nu arată așa cum vrei și lângă persoana respectivă nu are cum să ajungă acolo.“

Iubitul Oanei Matache spune că a ajuns o normalitate ca femeile să fie învinuite pentru divorț. Radu a precizat că toată lumea se înțelege foarte bine și nu au existat scandaluri.

„Mentalitatea celor mulți este că o femeie cu doi copii care divorțat este ultimul om, și-a lăsat bărbatul ca să se ducă cu alții. Nici măcar nu este vorba despre asta, v-ați gândit că poate niciunul nu era fericit în chestia asta și e vorba de doi oameni care și-au dat seama că nu mai merge și a fost o decizie de comun acord? Și nu trebuie să fie de vină «femeia care a plecat?» Este normal ca, copiii să stea mai mult cu mama și în același timp este normal să-și vadă tatăl. Toată lumea este ok și se înțelege”, a declarat Radu în live-ul de pe Twitch.

„Am fost curajoasă când am făcut acest pas”

Deși nu a fost foarte susținută în decizia pe care a luat-o, Oana și-a asumat alegerea de a divorța. Sora Deliei a continuat declarații: „Este o experiență înspăimântătoare și culmea nu dinamica dintre soție și soț, cel puțin nu în cazul meu, cât părerile care vin din toate părțile și intervențiile și drama care se face. Am fost curajoasă când am făcut acest pas dar eram conștientă că pot să duc chestia asta… Cred că nici nu trebuie să vă explic ce se întâmplă în cazul unui divorț cu toată familia. Și chestia asta, «Da erați atât de frumoși și păreați atât de fericiți». Dar de unde știți? Am avut multe prietene care îmi spuneau: «Dar ce o să faci acum?» «Cine te mai cu doi copii». Dar nu trebuie să mă ia nimeni, mă descurc și singură. Din păcate în țara asta, femeile nu sunt susținute de lege. E greu să te simți singur alături de cineva și e greu că nu poți să te ocupi de viața ta așa cum ai vrea.”

Iubitul Oanei Matache susține că se înțelege foarte bine cu cei doi copii ai vedetei. Aceștia locuiesc împreună, iar Radu este încântat când dimineața cei mici îl strigă să se joace împreună.

„Nu mi se pare deloc complicat că nu este ca și cum brusc și mi-a turnat doi copii în cap. A fost o chestie pe care am discutat-o. Au fost întrebări pe care ni le-am pus și noi, am fost atenți unul cu altul să vedem ce-și dorește fiecare. E foarte tare pentru mine experiența eram acolo cu psihicul și pregătit pentru chestii de genul. Eram pregătit, dar am avut temeri clar. Este minunat să mă trezesc dimineață și să-i văd cum se țipă și se bucură și mă strigă «Radu, hai să ne jucăm». Activitățile noastre sunt ca între orice adult responsabil și copii, nu îi tratez ca pe copiii altuia, ci îi tratez cu respect, cu dragoste cu atenție cu grijă”

„Nu li s-a impus niciodată chestia asta că Radu este aici ca să «ia locul lui tati»”

Delia Matache spune că nu s-a gândit nicio clipă să-l înlocuiască pe Răzvan Miheț în viața copiilor. Radu s-a atașat deja de cei mici și a devenit prietenul lor.

„Este un om foarte mișto. Radu se înțelege foarte bine cu copiii. Nu li s-a impus niciodată chestia asta că Radu este aici ca să «ia locul lui tati». Radu este prietenul copiilor, ceea ce a făcut totul să se întâmple foarte firesc.”

Și Radu a continuat: „Eu nu am privilegiile unui părinte. Este importantă raportarea ca ei să înțeleagă că sunt partenerul mamei lor și de fiecare dată sunt atent să comunic cu ei când vin de la tatăl lor, ca să știe că este o atmosferă pozitivă și înțelegere și că nu am venit să iau locul tatălui. Ei în continuare au doi părinții și vor rămâne părinții lor indiferent ce se întîmplă între ei. Oana este mama, Răzvan este tatăl.”

„Dacă femeile ar avea mai multă putere în țara asta ar fi mai multe divorțuri”

Oana Matache este împăcată cu decizia luată și se bucură că a reușit să iasă din căsnicia în care nu mai era fericită. Ea este de părere că ar exista mai multe divorțuri dacă femeile ar fi mai curajoase.

„Din exterior vin foarte multe întrebări și se cer foarte multe explicații este foarte obositor și e foarte multă anxietate și foarte multă frică. Dacă femeile ar avea mai multă putere în țara asta ar fi mai multe divorțuri. Cred că motivul pentru care multe femeie aleg să stea este pentru că nu au cum să se întrețină singure. Unii poate nu știți cum e să divorțați. Cunosc foarte multe femei care trăiesc în căsnicii super toxice și nu vorbesc neapărat de bătaie, că toxicitatea poate să capete foarte mute forme și efectiv nu au de ales decât să stea în căsnicia aia.“

