Viața ei nu a fost întotdeauna roz. Oana Radu și-a deschis sufletul și a vorbit și despre momentele mai puțin frumoase din viața ei. Artista a mărturisit că tatăl ei a părăsit-o și ea a crescut fără figura paternă, fapt care a afectat-o destul de rău. Fosta concurentă de la „Vocea României” a povestit că în urmă cu mai mulți ani a fost victima violenței domestice și a acceptat totul, pentru că a crezut că persoana respectivă se va schimba.

Oana Radu a mărturisit că a fost bătută de un fost iubit și că la vârsta aceea nu știa cum să gestioneze lucrurile.

„Am avut parte de violență fizică și verbală. Am stat acolo, n-am făcut nimic. Am stat destul de mult, n-am plecat, am stat acolo. La vârsta pe care o aveam atunci gândeam că o să fie bine de mâine, totul o să se schimbe, credeam că oamenii se pot schimba, dar nu se pot schimba.

Nu aveam încrederea că pot să zic pa, că nu o să mă mai iubească vreodată cineva, că o să mai fiu cineva, atunci ne complăceam în situații de genul ăsta. Plângeam și după îmi trecea, mâncam ceva. Eu găseam fericirea în mâncare”, a declarat Oana Radu la Kanal D.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Oana Radu: „Mă vedeam grasă și urâtă la corp”

Artista a avut probleme cu greutatea, însă acum are silueta pe care și-a dorit-o. Soțul ei, Cătălin, a fost cel care a motivat-o și a ajutat-o să ajungă la această transformare spectaculoasă. Oana Radu a povestit că a intrat în relații greșite, pentru că toți cei pe care ea îi plăcea o respingeau pentru că era grasă.

„Eram superfrustrată pentru că nu mă plăcea niciun băiat, mie îmi plăceau băieți, dar lor de mine nu le plăcea. Cred că din cauza asta am intrat la un moment dat în relații greșite, că atunci când nu te place cineva pe cine vrei tu, accepți orice. Eu mă vedeam grasă și urâtă la corp, că fața mi-a plăcut întotdeauna. Când tu nu ai încredere în tine și ai niște frustrări, accepți”, spunea Oana Radu în cadrul aceluiași interviu.

Citeşte şi:

Ce relație are, de fapt, Răzvan Simion cu fosta soție. Diana și Daliana Răducan, actuala lui iubită, s-au cunoscut

Anamaria Prodan rupe tăcerea în plin divorț: „Din afară, pare că Laurențiu Reghecampf și-a jefuit familia pentru amantă”

Mariana Moculescu îl acuză pe Horia Moculescu că i-a distrus cariera în televiziune. A fost prezentatoare de știri la Antena 1

PARTENERI - GSP.RO FOTO I-a spus „NU” lui Adi Mutu: „Mi-a plăcut că l-am refuzat. Dar acum regret”

Playtech.ro Meteo ANM. Când vin ninsorile peste România. Anunţul momentului făcut de meteorologi

Observatornews.ro „A murit mama mea, a murit mama mea!” La doar 10 ani, Valentin trebuie să înveţe să trăiască fără cea care i-a dat viaţă. Daniela s-a stins din viaţă la doar 33 de ani

HOROSCOP Horoscop 30 octombrie 2021. Peștii își vor recupera curajul de a visa la un alt fel de a trăi, unul corespunzător cu aspirațiile lor

Știrileprotv.ro Mașina unei femei care a dispărut cu fiica sa acum 23 de ani a fost găsită. Ce se afla în interior

Telekomsport ALERTĂ! Comisia Europeană a cerut monitorizarea României. Există suspiciuni grave: ”Vom fi siliţi să facem acest pas”

PUBLICITATE Nike Air Zoom AlphaFly Next, pantoful campionilor!