Vestea că Oana Radu și Cătălin Dobrescu nu mai formează un cuplu a surprins pe toată lumea. Au existat mai multe zvonuri de-a lungul timpului că cei doi ar fi în pragul despărțirii, însă nu au confirmat nimic până acum câteva săptămâni.

Spre surprinderea tuturor, Oana Radu a dezvăluit că ea continuă să locuiască în aceeași casă cu fostul ei partener. Recent, cei doi au achiziționat un apartament în București pe care l-au amenajat așa cum și-au dorit. Cântăreața mărturisește că, deși încă stau în aceeași casă, cale de împăcare nu mai există între ei. Mai mult, Oana Radu încearcă să plece cât mai mult de acasă pentru a nu sta prea mult timp alături de Cătălin Dobrescu, situația fiind dificilă între ei.

„Da, încă locuim împreună. E mult spus locuim împreună, cel puțin eu am încercat să-mi mut puțin locuința în diferite părți. De ce? Nu pentru că nu ne-am înțelege bine, nu pentru că aș avea probleme, eu cred că nu ne vom putea desprinde dacă o să locuim împreună în continuare.(…) Nu vreau să zic asta pe post (n.r.- dacă îl mai iubește sau nu), consider că dacă am hotărât să ne despărțim, e clar că ceva acolo nu mai funcționa.

Ideea este că noi am hotărât să punem punct acestei relații și cred că dacă locuim împreună nu e ok. Momentan avem niște lucruri de împărțit, până vom decide cum le vom face, tocmai pentru că nu am rămas dușmani, nu ne grăbim, lăsăm lucrurile să se așeze, vedem cum vor decurge lucrurile și în 2-3 luni vom lua o decizie importantă”, a declarat Oana Radu, potrivit WOWbiz.ro.

De ce Oana Radu și Cătălin Dobrescu s-au despărțit

Pe 19 noiembrie s-a aflat că Oana Radu și Cătălin Dobrescu s-au despărțit. Într-un mesaj postat pe Instagram, la secțiunea Instastory, artista a postat un mesaj în care a anunțat că ea și soțul s-au separat și că trece printr-o perioadă dificilă.

Cel care a păstrat tăcerea a fost Cătălin Dobrescu, care nu a făcut declarații, în schimb el a șters toate imaginile și clipurile video de pe paginile lui de socializare. Acum, invitată în podcastul lui Jorge, Oana Radu a rupt tăcerea și a făcut dezvăluiri despre despărțirea de soț.

„Eu și soțul meu ne-am separat! E un subiect foarte sensibil! Sunt într-o perioadă foarte grea a vieții mele, aș putea să spun cea mai grea a vieții mele de până acum.

Treaba asta m-a cam dărâmat și cel mai tare m-a dărâmat faptul că nu s-a destrămat dintr-un motiv anume. Nu a existat un motiv anume, pur și simplu, noi doi suntem atât de la fel, încât ne respingem. Asta e tot ce pot să spun!

Semănăm foarte tare și cred că ne-a făcut rău chestia asta. Și faptul că am stat foarte mult împreună, pentru că noi ne-am petrecut practic din prima zi toată viața împreună. Cumva când ai aceiași persoană și la muncă, și acasă, cred că asta dăunează relației”, a mărturisit vedeta în podcast-ul Vorba lu’ Jorge, conform Spynews.

Totodată, ea a mai adăugat că lasă totul în voia sorții și nu spune nu dacă e vorba de o posibilă împăcare cu soțul. „Într-adevăr, emoțional sunt praf. Eu cred că tot răul este spre bine și mă gândesc că Dumnezeu are un plan cu noi toți. Mai cred că dacă eu și Cătălin sau oricine în lumea asta suntem sau sunt suflete pereche, cu siguranță vor fi împreună. Așa că dacă e să fie, vom fi”, a mai mărturisit artista.

