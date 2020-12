Oana Roman a câștigat procesul împotriva statului român. „Este o victorie importantă pentru noi”

„Am câștigat procesul despre contestarea testamentului. Am câștigat definitiv. Este o victorie importantă pentru noi. Noi câștigasem pe fond și este o sentință definitivă. Am câștigat procesul care era total nejustificat.

Și mă bucur că, după atât de mulți ani, am reușit să învingem. Era legat de o moștenire pe care ei au încercat să o conteste. A durat aproape patru ani.

Nu am apucat să o anunț pe mama. Măcar atât am reușit să câștigăm și noi. Un mare merit îl are avocata noastră care s-a implicat. Deocamdată nu ne-am gândit ce facem cu casa!”, a spus Oana Roman la Antena Stars, potrivit Spynews.

