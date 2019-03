„Nu prea reușesc să adorm in noaptea asta. Mă uit la filmulețul ăsta pe repeat și-mi dau seama că am reușit să fac măcar un lucru perfect în timpul existenței mele de până acum. Și sunt recunoscătoare! ? #isabelamea”, a scris Oana în dreptul clipului.

„Dans pe masă în restaurant, noaptea, la cinci ani? Hmmm… Nu e tocmai o chestie perfectă. Cui ești recunoscătoare, Oana? Acest filmuleț te-a detronat din titlul de mamă. Cum poți să arăți așa ceva cu fetița ta la cinci ani dansând pe masă? Păi peste cinci ani îți va da flit pe românește sau, să nu te miri, o va lua pe alte drumuri”, au fost câteva dintre reacțiile prietenilor virtuali.

Oana Roman a răspuns criticilor. „E un copil care dansa pe muzica cântată live de cel pe care ea îl consideră membru al familiei. Era înconjurată de familia ei, e fericită și talentată și bună și deșteaptă și… trăim într-o lume de minți bolnave și oameni plini de frustrări și mâncați de prorpiile lor neîmpliniri. E fix problema mea. În plus, nu are nimeni dreptul să judece. Isabela este un copil care doarme 11 ore pe noapte de la trei luni. Ceea ce doresc tuturor mamelor”, a explicat Oana Roman.

„Cred că nu sunt singura persoană din lume care postează pe rețele sociale poze sau filme. Asta nu înseamnă că este un îndemn ca alții să spună orice! Mie dacă îmi place ceva spun. dacă nu, nu spun nimic. Fiecare face cum crede. Așa am fost eu educată. Pot avea păreeri principiale despre lucruri legate de viață, dar ele au legătură strict cu felul meu de a mă raporta la viață. Puteți să vă puneți întrebări despre cum aleg eu să-mi trăiesc viața, dar asta nu vă dă dreptul de a judeca. Îmi mențin părerea. referitor la postarea mea, probabil că nu ați știut contextul și chiar și așa, consider că am destul discernământ privind educația copilului meu. Un copil incredibil de bun și frumos sufletește care aseară s-a bucurat prima oară să-l vadă pe scenă pe cel care îl consideră familie și pe lângă care a crescut”, a mai comentat Oana Roman.

