„Se simţea un pic obosită, îmi spunea că o doare un pic acolo, un pic acolo. Înaintează în vârstă… eu nu vreau să realizez lucrul ăsta, dar mama împlineşte 80 de ani la anul”, a mărturisit Oana Roman în cadrul emisiunii de la Antena Stars, potrivit Spynews.

„Are o problemă la colecist, care probabil că va trebui scos la un moment dat. Ea are un diabet, nu este insulino dependentă.

Ia pastile şi îl ţine cumva sub control, dar de la o anumită vârstă diabetul începe şi afectează diverse alte lucruri. Are şi mici probleme cu inima, adică câte puţin în mai multe locuri să spunem. I-au simplificat cumva tratamentul. Nu are nimic major, doar că sunt afecţiunile vârstei”, a mai spus Oana la „Răi da’ buni”.

