Nu este prima dată când Oana Roman și Marius Elisei se despart, însă de data aceasta a fost una foarte dură. Cei doi au aruncat cu cuvinte grele, însă au îngropat securea războiului. Cât despre o împăcare cu tatăl fiicei sale, Oana Roman speră ca lucrurile să se repare și să poată uita amândoi lucrurile urâte din trecut.

„Eu îmi doresc foarte mult să încercăm să putem fiecare să uităm și să trecem peste niște chestii. Încă nu s-a ajuns în punctul în care să se poată lăsa în urmă definitiv anumite lucruri. Asta e, de fapt, dorința mea cea mai mare, dacă s-ar putea ajunge… în ciuda faptului că eu sunt un om extrem de vocal și de extrovertit, eu sunt un om care nu iubește discuțiile, nu îmi place cearta, nu îmi plac reproșurile absolut deloc, numai că, fiind Berbec, în momentul în care mă provoci, foarte greu mă pot abține”, a spus Oana Roman.

„Relele și greșelile eu mi le-am asumat”

Vedeta își dorește ca relația cu Marius Elisei să înceapă de la zero. Ea l-a iertat deja pe tatăl fiicei sale, însă acum rămâne de văzut dacă vor mai putea să formeze un cuplu sau nu.

„La câte înjurături mi-am luat de la toată lumea, eu nu am răspuns niciodată, nu am intrat în certuri și în discuții cu nimeni. Acasă, dacă mă calci pe coadă prea des nu prea mai tac.(…) Eu sunt un om care iartă și încerc să uit părțile rele. Eu chiar sunt împăcată acum. În fața lui Dumnezeu sunt extrem de împăcată cu tot. Relele și greșelile eu mi le-am asumat.(…) O relație în care încercăm să lăsăm deoparte aduceri aminte, reproșuri, asta înseamnă înapoi la zero”, a mai spus Oana Roman.

Oana Roman încă îl iubește pe Marius Elisei

Invitată în podcastul lui Jorge, Oana Roman a fost întrebată direct dacă încă îl mai iubește sau nu pe Marius Elisei. Vedeta a spus că da, dar a ținut neapărat să facă și câteva lămuriri.

„O să-l iubesc toată viața pentru că este tatăl copilului meu și am să-l iubesc, și am să-l respect toată viața”, a declarat Oana Roman la podcastul „Vorba lu Jorge”.

Chiar dacă și-au aruncat multe cuvinte dure în presă după ce au anunțat despărțirea, Oana Roman spune că încă are sentimente frumoase față de Marius Elisei, tatăl fiicei sale.

„Îl iubesc în sensul în care am trăit zece ani împreună. Nu pot să spun că îl urăsc, sub nicio formă! Am trăit zece ani împreună, avem un copil împreună, eu am niște sentimente frumoase față de el pentru că eu așa consider că e normal”, a declarat vedeta.

Și a continuat: „Eu sper totuși să reușim să avem o relație cât se poate de civilizată pentru acest copil, pentru că este un copil absolut senzațional, și este lucrul pe care eu i-l spun tot timpul: «Haide să ne înțelegem, haide să petreci timp cu ea, să putem chiar să petrecem timp amândoi cu ea din când în când ca să nu simtă ruptura». Dar asta nu înseamnă că noi doi mai suntem un cuplu, nu înseamnă că noi doi trăim împreună, ăsta e un lucru care nu se va mai întâmpla. Fără îndoială!

Nici nu putem să ne batem în vorbe mereu. Eu am zis doar că era foarte gelos și că ar trebui să pun punct mai ales din cauza asta. Nu știu de ce era gelos, întrebați-l pe el”.

