Oana Roman și fiica ei au slăbit spectaculos! Care este secretul din spatele transformării

Oana Roman a fost nevoiă să ia o decizie importantă în privința fiicei sale din cauza kilogramelor în plus. Preocupată de sănătate, fiica lui Petre Roman a mers cu Isabela la nutriționist. Pentru a o încuraja și pentru a nu fi singură în acest proces, mama și fiica au început împreună transformarea.

Vedeta s-a asigurat că schimbarea este atent monitorizată, așa că au mers la specialist, au făcut analize și au pus în practică recomandările primite.

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Ambițioase și conștiincioase, mama și fiica au pus pe primul plan sănătatea și rezultatele nu au întârziat să apară.

Isabela a slăbit 8 kg, iar Oana Roman 10 kilograme

Isabela a reușit să slăbească nu mai puțin de 8 kilograme. Nu a fost vorba despre vreo cură de înfometare, ci despre un stil de viață complet schimbat și un regim personalizat. Oana Roman a apelat la ajutorul unui medic specialist pentru a se asigura că totul se desfășoară în deplină siguranță pentru sănătatea fetei.

„Astăzi am fost la control la doctor și am minus 10 kilograme. Da, în trei luni. Deci, încet-încet, nu… E sănătos. Exact. Cu controale, cu monitorizare, cu tot. Iar Isa are minus 8 kilograme. Da. Nu, e bine. E chiar bine, Doamne ajută!” , a spus pentru Spynews Oana Roman.

Cele două au fost admirate la o prezentare de modă pentru copii și adolescenți. Fiica Oanei Roman a urcat pe podium și a prezentat mai multe ținute semnate de designeri.

După încheierea relației cu Marius Elisei, Oana Roman și-a concentrat atenția asupra carierei și creșterii fiicei sale, Isabela. Ea a vorbit despre dificultățile pe care le întâmpină în rolul de părinte singur. Vedeta a explicat că nu beneficiază de sprijinul unei familii extinse și că responsabilitățile zilnice îi revin aproape în totalitate.

„Nu e simplu deloc, mai ales că eu nu am nici familia extinsă: mătuși, unchi, bunici. Sunt doar eu, am prieteni care îmi sunt ca o familie și care mă ajută foarte mult și fără de care mi-ar fi, cu siguranță, mult mai greu. (…) Am oameni, dar greul stă pe umerii mei, tot ce înseamnă partea materială, tot ce înseamnă cheltuieli, totul este în cârca mea, în responsabilitatea mea. Nu e simplu. În același timp trebuie să păstrez un anumit standard de viață cu care Isa este obișnuită”, spunea ea într-un interviu pentru Știrile Antena Stars.

Oana Roman: „Accept că are și ea opinia ei”

Oana Roman are o relație foarte bună cu fiica ei în vârstă de 12 ani. Însă adolescența vine la pachet cu provocări, așa că vedeta face tot posibilul să le facă față și să păstreze echilibrul în familie. „Da, sunt momente în care are nervi, în care mă bodogăne, îmi zice că n-are chef, nu știu ce… E normal să înceapă și lucrurile astea. Accept că are și ea opinia ei, este normal, dar trebuie să fie rezonabilă. Cam asta e ideea. E foarte atentă și e foarte îngrijită așa, da.”, a adăugat Oana Roman pentru sursa citată.

Foto: Instagram

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