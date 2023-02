De curând, Oana Roman și-a vizitat mama la centrul de recuperare unde e internată de o bună perioadă de timp. Când a ajuns acolo, vedeta a stat de vorbă cu asistentele, care i-au povestit cu lux de amănunte că Mioara Roman obișnuiește să se trezească noaptea și să o strige pe Catinca, a doua fiică a ei.

Această situație vine după ce Oana Roman a declarat pe Instagram că sora Catinca nu a vizitat-o pe Mioara Roman la azil de aproximativ șase luni. Pentru Fanatik, Catinca Roman a răbufnit și a contrazis-o. „Nu prea am mare lucru de zis legat de ce a declarat sora mea. Evident că lucrurile nu stau așa. Îmi pare sincer rău pentru ea, pentru că trece printr-o perioadă grea. Îmi pare rău pentru ceea ce trăiește. Nu e deloc așa cum a spus. Eu am mers și voi merge mereu la mama.

Nu se pune problema să nu merg, nu poate fi vorba despre așa ceva. E adevărat că nu am putut să merg de fiecare dată. Știi că am trecut printr-o situație neplăcută cu tata (n.r. – părintele ei s-a stins din viață anul trecut). Pentru mine chiar a fost un an foarte greu. Mama este bine îngrijită. Este bine”, a declarat Catinca Roman, care e contrazisă acum din nou de Oana Roman.

„Cine își permite să trimită declarații despre mine mincinoase trebuie să-și asume. Am fost la mama (…) A început să-mi spună «Da, Catinca ce face? Catinca unde e? Catinca de ce nu vine?», iar doamnele de aici mi-au spus că se trezește noaptea și strigă, urlă după Catinca, după sora mea, după fata ei”, a povestit ieri, pe Instagram, Oana Roman, conform spynews.ro.

Recomandări Vor afla românii de ce li s-a dublat RCA-ul? DIICOT: Lucrăm două dosare penale pentru „grup infracțional organizat și înșelăciune” în cazul falimentului City

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„Am nevoie ca mama să nu mai urle noaptea după fata ei, atât!”

Ea spune că sora ei nu a ajuns încă la mama lor, deși a spus că o va vizita. „Această fată care a declarat că nu mai vrea să meargă la mama și după a spus că eu mint și că ea o să meargă la mama. Ei bine, nu a mers și asta e foarte urât. Sora mea a declarat că o să meargă la mama, că nu a spus niciodată că ea nu vrea să meargă la mama și că ea înțelege că spun lucrurile astea pentru că eu sunt rănită. Nu, draga mea, nu sunt rănită.

Faptul că Marius a plecat de acasă și am reușit într-un final să încheiem acea relație toxică pe care o aveam pentru mine este o fericire. Și-a ales prost momentul, dar eu nu sunt, eu sunt foarte fericită și această problemă referitoare la mama nu are nicio legătură. Deci nu am nevoie de milă, n-am nevoie de compasiune sau de condescendență, am nevoie ca mama să nu mai urle noaptea după fata ei, atât!”, a transmis Oana Roman în mediul online.

Recomandări Scenariu sumbru al autorităților, în cazul unui cutremur puternic în România: peste 42.000 de oameni ar muri. Ce spun rapoartele despre efecte

De curând, Oana Roman și Marius Elisei au anunțat că s-au despărțit, după ce au încercat de nenumărate ori să își salveze familia. În ultimele zile, cei doi și-au transmis mesaje dure prin intermediul rețelelor de socializare.

GSP.RO Ceaușescu întreba: „Ilie a dormit bine? A mâncat bine?”. Detaliul făcut public după 50 de ani

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Câteva pahare de vin i-au fost fatale: trista dispariție a marelui Aurelian Andreescu, vocea unică a muzicii ușoare românești

Viva.ro Neurochirurgul Leon Dănăilă trăiește la limita sărăciei, la 89 de ani: 'Mă simt ca un boschetar. N-am nicio avere, n-am nimic, am vândut tot'

Observatornews.ro Miracolul dintre dărâmături: Copil de doi ani salvat după 44 de ore. Micuţului i s-a dat să bea apă dintr-un capac

Știrileprotv.ro Turcii prinși sub dărâmături au intrat pe rețelele de socializare să ceară ajutor. Mesajele disperate postate. VIDEO

FANATIK.RO Locul din România unde pământul s-a cutremurat o săptămână. Directorul INFP: “Oamenii începuseră să născocească fel de fel de poveşti”

Orangesport.ro Ministrul de Interne al Austriei a fost la Bucureşti şi a rămas perplex: ”Aşa ceva el n-a mai văzut în Europa”. Ce l-a uimit

HOROSCOP Horoscop 8 februarie 2023. Fecioarelor le surâde ideea de a intra în contact apropiat cu o persoană care este capabilă să le deschidă multe uși