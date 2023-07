În urmă cu câteva luni, Oana Roman a ieșit public și a declarat în diferite interviuri că sora Catinca nu a vizitat-o de o lungă perioadă de timp pe mama lor, Mioara Roman, la azil. Declarațiile au ajuns la urechile Catincăi Roman, care a ripostat, a explicat că a trecut printr-o perioadă grea după moartea tatălui ei, că a intrat în depresie, iar starea ei nu i-a permis să meargă la azilul unde e internată mama lor.

Catinca Roman: „Eu țin foarte mult la ea, mi-am dorit întotdeauna o soră”

Un scandal întreg a izbucnit, cele două surori nu și-au mai vorbit, însă s-au atacat reciproc prin declarații de presă. Recent, Catinca Roman a declarat că își dorește să se împace cu sora ei, să lase totul în urmă. „La urma urmei suntem surori, cred că o să ne reconciliem. Eu țin foarte mult la ea, mi-am dorit întotdeauna o soră, așa că aștept cu interes să ne regăsim cumva. Trebuie cineva să facă primul pas”, a explicat ea.

În urma acestei declarații, Oana Roman a răbufnit într-un video postat pe pagina ei oficială de Instagram.„Pentru că viața și activitatea mea este cu public și pentru public, trebuie să lămuresc lucruri. Nu mi s-au făcut afaceri, nu mi s-au dat spații, nu mi s-au cumpărat mașini, nu mi s-a plătit niciodată nicio datorie.

Oana Roman: „Am tăcut și am înghițit foarte mulți ani”

A început să nu mă mai deranjeze faptul că apar oameni la televizor și comentează despre mine, chiar dacă sunt din familia mea, lucru pe care eu nu l-am făcut niciodată. Și eu poate când eram copil m-am simțit nedreptățită. Poate și eu atunci când eram copil, fiind cea mai mică din familie am simțit că alții au voie tot și eu, fiind cea mai mică din familie nu am voie absolut nimic. Am tăcut și am înghițit foarte mulți ani, foarte multe lucruri”, a transmis ea, conform Fanatik.

Și a continuat: Ambiția mea cea mai mare a fost să cresc și să arăt că pot. Mi-am dorit să fac lucruri ca să le dau peste nas, recunosc, și da, mi-am dorit să reușesc, să am o casă frumoasă, mai mare decât au avut ei vreodată.

Mi-am dorit să am haine frumoase, mi-am dorit să am o familie și un copil minunat și da, am reușit și am făcut-o singură”, a mai spus Oana Roman.

Cel mai tare pe Oana Roman a deranjat-o faptul că sora ei a spus despre ea că e „bolnavă psihic”. Așadar, ea nu își dorește să se împace cu Catinca. „A spus că eu sunt bolnavă psihic și că mint, și că exagerez. După care au venit și au spus: vai, dar eu îmi doresc o reconciliere.

Păi dacă ești normal la cap, nu ai cum să îți dorești o reconciliere după ce ți-ai călcat în picioare public un membru al familiei. Lucrul ăsta nu se va întâmpla niciodată și vreau să țineți minte bine lucrul acesta. Nu se va întâmpla niciodată”, a încheiat Oana Roman.

