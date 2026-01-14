Decizia de a nu mai apărea în emisiunea prezentată de Cătălin Măruță a fost una asumată și respectată constant timp de mai mulți ani. Singura abatere de la această hotărâre a avut legătură cu participarea sa într-un alt proiect televizat, tot la Pro TV, la un roast despre Cătălin Botezatu.

Oana Roman, contract cu Pro TV pentru altă emisiune

„Eu nu am mai fost la emisiune deloc și nici nu am dorit să mă mai duc. Am fost o singură dată în toamnă pentru că aveam un contract pentru emisiunea de roast și, conform contractului, am fost obligată să mă duc să promovez prezența mea la emisiunea de roast. Altfel nu am mai fost de 3 ani. Adică a fost un punct în care eu am hotărât că nu mai vreau să merg acolo și m-am ținut de asta”, a declarat Oana Roman pentru Cancan.

Mai exact, schimbarea intervenise odată cu implicarea sa în emisiunea „La bine și la roast”, proiect care includea clauze contractuale ce o obligau să participe și la alte emisiuni pentru promovare, inclusiv la „La Măruță”.

„M-am dus în octombrie, repet, pentru că aveam un contract și trebuia să-l respect, dar nu m-am dus să vorbesc despre mine, m-am dus în principiu să vorbesc despre emisiune. Ideea este că eu nu m-am mai bazat pe televiziune deloc. Adică eu în ultimii ani chiar n-am mai avut nevoie să apar neapărat la televizor ca să mă promovez. Online-ul a devenit mult mai important pentru mine și pentru toată lumea cumva”, a mai spus aceasta.

Ce spune despre Cătălin Măruță

Oana Roman a explicat și de ce dispariția unor emisiuni de divertisment de pe micile ecrane nu o afectează în mod direct, subliniind schimbările majore din industrie și mutarea interesului publicului către mediul online.

„Televiziunea a rămas foarte mult în urmă din punctul meu de vedere. Și atunci, eu niciodată n-am fost așa stresată sau foarte dornică să fiu chemată în emisiuni pentru că nu consideram că mă ajută la mare lucru. Deci pe mine nu mă afectează că se închid emisiuni, pentru că mai merg foarte, foarte rar”, a mai declarat Oana Roman.

În același context, vedeta a vorbit și despre transformările din zona divertismentului, menționând că tot mai mulți oameni din televiziune s-au reorientat spre platformele digitale. „Asta ziceam și de Cătălin Măruță, el are totuși podcastul.

Este clar că televiziunea devine din ce în ce mai puțin relevantă, cel puțin televiziunea de divertisment s-a dus foarte mult pe jos. Și e păcat pentru că de televiziunea de divertisment avem nevoie. Doar că nu se mai implică lumea, nu mai sunt bugete, habar n-am, dar mulți din cei care activau la TV s-au mutat pe online”, a încheiat ea.

Vedeta a apărut însă și în urmă cu 11 luni la Cătălin Măruță în emisiune. Vezi AICI.