Oana Roman și Daniela Gyorfi, dezvăluiri uimitoare din viața de cuplu

„Pe mine mama m-a învățat acasă că banii nu trebuie să fie niciodată un scop în viață; banii sunt doar o uneală pentru a face diverse lucruri. În momentul în care trăiești doar ca să faci bani, viața ta își pierde din valoare. Cred că în ultima vreme, oamenii aleargă doar după bani, neștiind ce să facă apoi cu ei”, a spus Oana Roman.

„Eu am fost sinceră și am spus și când am fost bolnavă, și când am avut probleme în căsnicie, și când nu am avut bani. După ce am născut și am fost bolnavă, un an nu am putut să muncesc. Și a fost o perioadă grea, în care am vândut tot ce am putut din casă, Marius a plecat în Anglia să muncească. Da, am spus atunci la televizor că nu am bani. Că o duc greu. Lumea a înțeles că mă plângeam la televizor că nu am bani și azi îmi scriu unii că mă plângeam că o duc greu, dar acum mă duc în vacanță pe Coasta de Azur. Dar au trecut cinci ani de atunci”, a spus Oana Roman.

Daniela Gyorfi a mărturisit că ea și George formează o echipă atât pe plan personal, cât și profesional. „George fiind impresarul meu, banii noștri intră în casă în mod egal. El face rost de spectacole, eu cânt. Munca este în echipă. Eu nu vreau vile și palate, vreau să câștig atâția bani cât să nu am grija zilei de mâine. Nu există cupluri fără certuri, și noi spunem câteodată, gata, ne despărțim. El îmi spune că am gura mare. Avem și noi problemele noastre, dar suntem o familie unită”, a spus artista.

Citește și

”Scandalul Renault” ajunge și în presa belgiană. Proprietarul unei Dacia Lodgy reclamă că motorul mașinii era ”ca și cum a făcut frigărui pe el”