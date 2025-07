Oana Roman își crește singură fiica în vârstă de 10 ani, în urma divorțului de Marius Elisei. Ea a vorbit cu sinceritate despre dificultățile apărute după ce fostul soț a încetat să mai manifeste interes față de relația cu micuța, lăsând-o pe Oana să preia întreaga responsabilitate.

Suferința trăită de fiica Oanei Roman

Deși se află în vacanță, gândurile Oanei se îndreaptă constant către Isabela. Vedeta a recunoscut că nu se poate bucura complet de sejurul în Grecia, mai ales după ce a constatat că hotelul ales nu corespunde așteptărilor sale.

Însă adevărata apăsare vine din grija pentru fetița ei. Cu emoție, Oana a împărtășit cât de mult o frământă situația fiicei sale, mai ales în contextul în care o crește de una singură. Ea spune că Isabela este extrem de atașată de ea și trăiește cu frica abandonului.

„Momentele astea de linişte le folosesc și pentru a încerca să mă gândesc mai mult la Isa. Acest copil extraordinar care duce o suferință foarte mare. Care îmi spune de zeci de ori pe zi, mami te iubesc, într-o disperare de a şti ca sunt mereu lângă ea.

Când copilul spune: „mami numai pe tine te am, doar tu ma iubeşti” si care îşi suna tatăl care nu răspunde și nu suna înapoi. Eu nu mă victimizez dar…niciun părinte pe lumea asta nu are voie să-și neglijeze copilul și nici un copil nu merită asemenea traume. Situația Isei este și situația a probabil multor alte milioane de copii. Oare care e soluția?”, a scris Oana Roman pe Instagram.

Pe lângă aspectele personale, vedeta a abordat și tema sensibilă a statutului de persoană publică și a modului în care exprimarea liberă este percepută în societate. Ea subliniază că nu se teme să spună adevărul și își asumă reacțiile, dar crede că este important ca acestea să nu depășească limitele bunului simț.

„Îmi asum condiția de persoană publică, îmi asum total faptul că am gura mare și nu mă feresc să spun pe șleau lucruri. Să spun când ceva nu e bine, când ceva nu îmi place. Îmi asum și reacțiile altora dar… există limite în reacția pe care unii o au. Oamenii nu înțeleg și nu reușesc să discearnă granița dintre libertatea de exprimare și denigrarea publică. Nu ne putem considera, oameni, creștini, ființe raționale, câtă vreme înjuram și jignim pe alții”, a transmis vedeta.

Ce a pățit Oana Roman în Grecia

Oana Roman a plătit un sejur în Creta, iar pe 16 iulie 2025 a ajuns în Grecia. Însă lucrurile nu au fost deloc plăcute pentru vedetă, după cum a spus chiar ea în câteva postări pe care le-a făcut în mediul online.

„De ce am eu o problemă cu unii români? Pentru că, de exemplu, vin liniștită în vacanță, stau pe terasa hotelului și unii stau la o masă de mine și se uită, comentează în gura mare, strigă pe holuri: «Unde e Oana Roman? Să o vedem cum arată»! Și tot așa… Unde nu e… nici n-ai ce să ceri”, a scris Oana Roman peste un video pe care l-a postat pe Instagram, la story.

Apoi, vedeta a revenit cu alte mesaje în care s-a plâns și de condițiile pe care le-a găsit la hotel. „Cea mai mare bătaie de joc trăită vreodată la un hotel. O infecţie de nedescris, o nesimțire incomensurabilă a staffului și o incapacitate a organizatorilor de a rezolva orice problemă. O vacanță care a costat mii de euro și care este compromisă din prima zi. O să discutăm pe larg pe parcursul zilei. Îmi va face o deosebită plăcere să explic fiecărui om ce e aici”, a mai fost un alt mesaj scris de Oana Roman pe instastory.

Însă fiica lui Petre Roman nu s-a oprit aici și a ținut să povestească într-un clip video și ce a pățit.

„Deci la acest hotel «minunat» și «fabulos» ne țin ca pe vite de la ora 7 dimineața. Nu au vrut să dea camerele nimănui la ora 12.00, deși le-am explicat că n-am dormit azi-noapte. Nu s-a putut discuta cu ei… Nici eu, nici alți oameni care sunt pe aici.

În momentul în care am cerut să vorbesc cu managerul, mi s-a spus că nu au niciun manager disponibil. Doamna de la recepție, foarte «drăguță», vorbește cu mine uitându-se în calculator. Și n-am pățit în viața mea așa ceva la un hotel”, a spus Oana Roman.

Însă, în ciuda celor afirmate de ea, camerele de hotel se preiau, în cele mai multe orașe și țări, după ora 14.00, indiferent de momentul din zi sau din noapte în care persoanele ajung la cazare.

Cum a rezolvat situația

După ce a reușit să primească o cameră, Oana Roman nu a dorit să rămână la acel hotel și a cerut banii înapoi, pentru a putea plăti cazarea în altă parte.

„Detalii la un hotel care se vinde de 5 stele. Și am plătit 5 stele pentru 2 stele spre 3… Aveți mare grijă când alegeți ceva. De data asta, noi ne-am luat țeapă mare de tot. Nu ai cu cine discuta la recepție, efectiv nu le pasă și te tratează ca pe un vierme.

Așa arată o cameră de 5 stele vândută cu 200 de euro pe noapte. Problema nu a fost că ne-au dat camera la ora 14.00, ci că arată așa și personalul e sub orice critică. Până am ajuns la manager, nu am avut cu cine discuta. Ne-au dat banii înapoi, până la urmă, și am plecat spre un alt hotel”, a mai scris vedeta pe Instagram, la story.