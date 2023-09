„N-ai cum ca de la o actriță să treci la o damă de companie. Eu sunt bine acum, am suferit, dar mi-am dat seama de câtă trădare e vorba. I-am zis și lui, măcar dacă erai cu o femeie normală, cu o doctoriță, cu o profesoară, era altceva. Nu cu una de la bordel! El mă mințea că nu-i nimic, că se întoarce acasă. Parșiv ca întotdeauna. Nu conștientizează. E o cădere prea mare, ca de la Oana Zăvoranu să ajungi la o damă de companie! (…) Pleacă în Geneva, iar el o așteaptă acasă. O ia de la aeroport. Mai rău de atât nu se poate. E ca și când eu aș pleca cu un pește sau să-l las pe Alex că m-am îndrăgostit de-un boschetar”, a declarat Oana Zăvoranu, conform Cancan.

„Nu mi-am dat seama ce făcea cu banii, el lua așa câte puțin, câte puțin, fără să-mi dau seama. Cu cine a ajuns Alex să umble…Tot timpul îl stresa că vrea să fie vedetă. El e ca într-o pușcărie acolo, trebuie să-i spună tot ce face. (…) I-a făcut casă, i-a luat mașină, i-a plătit operațiile estetice. Ea nu avea nimic, nici măcar un dulap. Am aflat asta abia prin iulie. Alex a cunoscut-o pe Tik Tok. Ea acum este plecată acolo. El o așteaptă cumințel în casa făcută pe banii mei, unde are puse camere video-audio ca la pușcărie. (…)”, a mai spus Oana Zăvoranu.

A fost cu Alex la casa amantei acestuia

Atunci câmd Alex Ashraf a aflat că este înșelat de amantă, Oana Zăvoranu a mers cu acesta la casa unde locuia femeia.

„Să vedem ce o să facă acum când nu mai are ce să mulgă de la Alex, cred că e fomică mare. Am o listă cu tot ceea ce este în casa aia luat din banii mei. Mi-a făcut lista chiar el, atunci când am mers împreună peste ea în casă. Aflase că îl înșelase cu peștele și voia să se întoarcă acasă. Așa că ne-am dus de mânuță peste ea în casă. Ca să știți și voi ce am trăit eu tot timpul ăsta”, a mai spus vedeta, potrivit sursei citate.