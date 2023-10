Un adevărat scandal a izbucnit între Oana Zăvoranu și Alex Ashraf, după ce actrița a anunțat divorțul, dar și că ar fi fost înșelată de soțul ei. După ce i-a dus acuze grave bărbatului cu care a fost căsătorită, vedeta nu își mai ascunde suferința.

În urmă cu puțin timp, pe una dintre rețelele de socializare, Oana Zăvoranu a postat mai multe mesaje de dragoste pentru Alex Ashraf. Actrița mărturisește că soțul ei îi este suflet pereche și că îl iubește extraordinar de mult.

„Te iubesc nepământesc de mult, ieri, azi, mâine… toată viața până la ultima suflare pe acest Pământ! ❤️❤️❤️🤗🤗🤗 Așa simt și nu îl pot minți pe Dumnezeu că simt altfel”, a scris actrița pe Instagram.

De asemenea, la InstaStory, Oana Zăvoranu a postat o fotografie cu Alex Ashraf, unde a transmis următorul mesaj: „Nu știu dacă știi, dar ești sufletul meu geamăn și sufletul meu pereche. Pe soartă și pe destin”.

„Plângi după unul care te-a înșelat? Serios?”

Se pare că fanii nu au fost de acord cu schimbarea neașteptată a Oanei și au început să își spună părerea despre situația în care aceasta se află. „Plângi după unul care te-a înșelat? Serios?”, „Draga mea, nu te-a meritat niciodată! Tu ai nevoie de un bărbat adevărat, nu de puștani”, „Nu merită Oana! Fii puternică și realistă! Dumnezeu să-ți dea putere și înțelepciune”, „Începe depresia? Aloooo trezirea”, „Numai ea știe ce e în sufletul ei. E ușor să ne dăm noi cu părere… Dumnezeu să te binecuvinteze și să ți dea putere și înțelepciune să mergi înainte cu bune și rele”, au fost câteva dintre comentariile primite de vedetă.

Oana Zăvoranu și Alex Ashraf, divorț cu scandal

Alex Ashraf a depus actele pentru divorțul de Oana Zăvoranu pe 25 septembrie, la Judecătoria Sectorului 1 din București.

După 10 ani de relație și 7 ani de căsnicie, Oana Zăvoranu și Alex Ashraf au ajuns la divorț. Nu ea a fost cea care a depus actele pentru separarea legală, ci el, după cum a anunțat în cadrul emisiunii „Xtra Night Show”, de la Antena Stars.

Acolo a făcut primele declarații despre divorț, după ce Oana Zăvoranu i-a adus mai multe acuzații, ba că ar fi fost infidel, ba că ar fi luat sume impresionante din banii familiei. „Eu am plecat din căsnicie! Eu am înaintat divorțul!

Eu cu asta am vrut să încep, ca să nu se mai speculeze că ea a făcut lucrurile astea. Eu am lăsat totul în urmă și am plecat doar cu hainele mele!”, a declarat Alex Ashraf, la Antena Stars, conform spynews.ro.

Și a continuat: Iar pe fosta soție o să o combat eu în instanță pentru tot ceea ce spune, cu dovezi. Eu nu am să vorbesc public urât de ea. Nu doresc să intru în circul ei. Ea poate să spună orice despre mine și, mă repet, nu mi se pare normal să ne spălăm rufele în public și nici să aruncăm cu noroi în 10 ani de relație. Am reușit să duc clinica unde trebuia. Sus. Cât timp am fost eu în clinică, clinica mergea”.