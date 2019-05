Oana Zăvoranu se laudă cu casa ei. „O am din anul 2007! După ce am dat tot ce aveam ca să fie a mea”

Oana Zăvoranu este foarte mândră de casa ei, pe care a cumpărat-o în anul 2007.

„Întotdeauna am considerat că o casă frumoasă, elegantă și luxoasă te reprezintă… adică spune imediat cine ești!?. Eu casa asta o am din anul 2007 !.. .după ce am dat tot ce aveam ca să fie a mea, pentru că am iubit-o și am considerat că mă reprezintă! ♥️

Nu moartele de foame care au „colecții de parfumuri”, extensii de păr, peruci, pantofi de dansat la bară „bucuria piticului” cu platformă de 30 cm și toc de 20 sau genți fake 3, ( cunoacatoarele știu ce vreau să zic ?), sunt „șmekere” !?

Nu, nu sunt „șmekere” și nu vor fi niciodată, că ele stau în chirie și au capacul crăpat la wc, dar se dau mari vedete! Nu fetiță, voi sunteți doar niște sugative… atât…?

Șmekeria adevărată începe de la o casă frumoasă…. abia după se cumpără o mașină sau rujuri ?. Iar parfumurile alea de le arătați voi pe la tv, „scumpe și originale”… și alea sunt la fel de ieftine și fake, ca și voi! Ați înțeles?”, a scris Oana Zăvoranu în mediul online.

Oana Zăvoranu, în vârstă de 45 de ani, este una dintre cele mai cunoscute vedete din showbiz-ul românesc. A fost actriță, cântăreață și moderatoare TV. A fost căsătorită cu Pepe, de care a divorțat cu mare scandal. În prezent, Oana Zăvoranu este măritată cu Alex Ashraf.

