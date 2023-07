„După 2 luni fără telefon la America Express, când am ajuns acasă îmi uitam telefonul peste tot… la restaurant pe masă, îl pierdeam prin casă. Nu e tocmai un lucru rău, a fost așa un detox de social media și de tot ce înseamnă internet. Nu e rău fără telefon, te ajută să interacționezi mai mult cu oamenii”, a mărturisit vedeta pe InstaStory.

„Știu că m-am întors diferită, am învățat foarte multe lucruri noi despre mine la America Express. Unul dintre lucrurile revelatoare pentru mine a fost faptul că eu pot fi calmă… e foarte straniu, am crezut că m-am îmbolnăvit sau ceva. Acolo am fost surprinzător de calmă… eu acolo mâncam foarte puțin și nu mai aveam energie să mă enervez”, a mai adăugat ea.

„Experiența asta de la America Express, drumul ăsta sisific pe alocuri, dar presărat și cu foarte multe momente frumoase m-a făcut să înțeleg foarte multe lucruri despre mine, să văd locuri noi, să ascult povești incredibile, să leg prietenii cu oameni foarte faini, pentru că toți competitorii au fost extraordinari și s-a legat așa o prietenie pe viață și mi-a dat un boost”, a declarat vedeta.

Iuliana Pepene și iubitu ei au plecat în vacanță

Dacă înainte de filmările pentru America Express, cei doi și-au luat concediu în Maldive, de data asta cuplul a ales o destinație preferată de majoritatea românilor, și anume Grecia.

Iuliana și Alex s-au relaxat, înainte de începerea filmărilor pentru emisiunea America Express, în Maldive. Dar, acum au ales o altă destinație, mai aproape de România, în Grecia, mai exact Lefkada, transmite Spynews.

