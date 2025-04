În timp ce alte actrițe se tund scurt doar pe bani, mai exact atunci când un regizor de film sau serial îi cere asta în mod expres, Olimpia Melinte a ales singură să renunțe la părul lung. Ce-i drept, această tunsoare îi vine de minune. „Eu am știut ce am făcut. Nu am făcut așa de capul meu. Aveam nevoie de această schimbare și este atât de bine cu părul scurt. Îmi place atât de mult. E atât de simplu de aranjat, se uită repede. Mă simt fresh, ăsta este cuvântul”, ne-a declarat Olimpia Melinte, care spune că dacă ar accepta orice gen de cerință din partea regizorilor, nu este la fel de deschisă și când vine vorba de părul ei. „M-am tuns pentru că așa am chef. Nu îmi place să-mi conducă alții viața, să-mi spună nu știu ce regizor să mă tund, eu mă duc singură și mă tund când vreau, mă vopsesc când vreau, iar regizorilor le spun că există mereu peruci. Folosim peruci și sunt toate culorile posibile, toate lungimile posibile. E adevărat că regizorii mi-au spus să fac anumite schimbări pentru un rol, dar nu legat de păr”.

Ceea ce puțină lume știe despre Olimpia Melinte este că nu face prea mare efort pentru a avea această culoare de păr care o avantajează foarte tare și care, probabil, i-a adus și foarte multe roluri, este că o are de la mama-natură. „Eu cumva la bază sunt roșcată. În liceu am descoperit un nuanțator care mă făcea un pic mai roșcată decât eram. Eu așa sunt dintotdeauna. De asta nu am simțit niciodată că vreau să fiu nuanța de acum. Am fost așa pentru că așa s-a pogorât asupra mea culoarea asta”, a mai completat Olimpia Melinte pentru Libertatea.

Olimpia Melinte este nominalizată la Premiile Gopo

Anul acesta, Olimpia Melinte își va etala noua tunsoare la Premiile Gopo, unde, din nou, este nominalizată la categoria „Cea mai bună actriță”. Actrița a mai avut nominalizări în 2010, 2015 și în 2016, însă în acest an speră să ia râvnitul trofeu pentru prestația ei din „Moromeții”. „Orice premiu contează. Adică ar trebui să mă alint să zic că mie nu-mi pasă, nu mă interesează premiile. Nu am să plâng și nici nu am plâns când nu am luat, dar mă simt onorată că sunt acolo. După Gopo ar trebui să vină Oscarul. Da, ăsta este traseul clar (n.r. – râde). La mine a fost mai întâi Goya, apoi a fost Gopo și probabil o să urmeze. Manifestăm în Univers. Nu știu să vă zic cât de mult țin cont regizorii de astfel de premii, căci nu am văzut niciun actor căruia să i se schimbe viața după ce a câștigat Gopo, dar e o șansă frumoasă și o întâlnire absolut minunată. Și cu nominalizare, și fără, cu premiu sau fără, tot este un eveniment care contează în România și este singurul nostru eveniment și trebuie să ne bucurăm de el”, a declarat actrița pentru Libertatea, completând că la Gala Premiilor Gopo, care va avea loc la finele acestei luni, nu o să poarte nicio piesă vestimentară din film, ci își dorește o rochie spectaculoasă. „Nu am să port nimic din Moromeții, pentru că nu am cum. Sunt groase. Noi am filmat toamna și iarna, iar eu vreau la eveniment să port ceva cu brațele goale, spate gol, că o să fie cald la final de aprilie”.

Video: Radu Costin

