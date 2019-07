Aflat atunci pentru prima dată în România, belgianul a fost atât de impresionat de scena şi publicul din Brașov, încât și-a tatuat logo-ul Festivalului pe încheietura mâinii şi a continuat colaborarea sa cu lumea muzicală de aici. Olivier a povestit într-un interviu despre proiectele în care s-a implicat în perioada care a trecut şi a oferit câteva sfaturi concurenţilor de anul acesta de la Festivalul “Cerbul de Aur”.

1. A trecut un an de la Festivalul Cerbul de Aur. Ce mai e nou în cariera ta?

A fost un an incredibil! Am avut ocazia să vin de trei ori în România – prima dată la Cerbul de Aur, a doua oară pentru selecția națională Eurovision și a treia oară pentru Festivalul de Muzică „George Grigoriu”. Aceste trei experiențe m-au îmbogățit sufletește și profesional.

2. Ce a însemnat pentru tine câștigarea premiului la Cerbul de Aur?

Acordarea acestui premiu m-a onorat, sunt mândru. Am fost cu adevărat impresionat de această aventură, încât am decis să-mi fac un tatuaj cu simbolul Cerbului de Aur pe încheietura dreaptă. Atât de mulți artiști buni au cântat pe acea scenă, încât mi se pare incredibil că am luat eu premiul al doilea.

3. Ai păstrat legătura cu vreun compozitor român?

Am păstrat legătura cu Ovi Jacobsen și cu Shani Rose (USA). Împreună cu ei am lucrat la o melodie („Right Now”) care speram să reprezinte România la Eurovision. Și aceasta a fost o colaborare extraordinară.

4. Cum a fost experiența românească și care este cea mai frumoasă amintire de la Cerbul de Aur?

Absolut incredibilă, dacă ne gândim că acum trei ani cântam în camera mea. În ultimul an am fost pe două scene importante pentru a-mi arăta talentul în fața unui public necunoscut și pentru a câștiga un loc în lumea muzicală. O mare șansă, de care sunt foarte mândru.

Cea mai frumoasă amintire de la Cerbul de Aur este votul publicului român. Îmi va rămâne pentru totdeauna în suflet și-n memorie. Am fost extrem de emoționat. În plus, erau trei concurenți români în competiție, dar publicul m-a ales pe mine, așa că premiul are o semnificație specială.

5. Ce sfat le-ai da concurenților de anul acesta ?

Să profite de fiecare clipă, pentru că totul este foarte concentrat și intens. Să țină minte tot ce trăiesc la Cerb. Să-i încânte pe oameni și să profite la maximum de zâmbetele și generozitatea publicul român.

