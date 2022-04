„Încă mă refac după Survivor. A trecut o lună și încă am problemele mele, pe care le-am făcut acolo. Toată lumea crede că am venit cu ele de acasă, dar eu m-am îmbolnăvit acolo. Am făcut ulcer la Survivor. Sunt nevoită să țin regim și să iau pastile”, a declarat artista pentru Ego.ro.

„Am slăbit și m-am îngrășat la loc. Acum am aceeași greutate pe care o aveam înainte de Survivor. Din cauza ulcerului am fost nevoită să mănânc trei mese pe zi și două gustări, lucru pe care eu nu îl făceam.

Simt nevoia să ronțăi ceva tot timpul pentru că mă roade stomacul, așa că am pus totul la loc într-o lună. Ba chiar, cred că am un kilogram peste pentru că am tot timpul senzația că trebuie să mănânc sau să mă gândesc ce mănânc peste două ore, am rămas așa cu niște sechele.

„Nu m-aș mai duce pentru că nu a fost o experiență chiar foarte plăcută pentru mine, tocmai din cauza asta. Eu am avut niște concerte înainte de Survivor, am filmat și două videoclipuri, am fost foarte pe fugă. Am călătorit mult în perioada aceea și am răcit.

Când am ajuns în Dominicană, am început să am dureri și o cistită. Am început să iau antibiotice. Din cauza condițiilor, nu mi-am mai revenit. Doctorii au fost nevoiți să îmi dea antibiotice, starea mea s-a înrăutățit, am făcut și ulcer. Nu m-aș mai duce, sănătatea e cea mai importantă pentru mine. A fost o experiență unică, te schimbă, te marchează, dar nu m-aș mai duce”, a zis ea.

