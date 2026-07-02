Cartea autobiografică, intitulată „Love, Pamela”

Prin intermediul cărții autobiografice, intitulată „Love, Pamela”, fostul sex-simbol al anilor ’90 demontează imaginea de femeie lipsită de griji și vorbește deschis despre traumele profunde din copilărie, dar și despre episoadele de violență domestică, relatează publicația Onet.

Actrița a mărturisit că a învățat de la o vârstă fragedă o lecție crudă, aceea că oamenii pot fi extrem de răi. Vedeta a dezvăluit un detaliu tulburător din trecutul ei, amintindu-și cum a fost sexualizată și abuzată de o dădacă în perioada copilăriei. Acele experiențe au lăsat urme adânci, care i-au marcat evoluția ulterioară și relațiile de cuplu.

„Am învățat foarte repede că oamenii sunt, în general, groaznici. Și bonele sunt și mai rele. […] În cazul meu, a fost o tânără bonă care m-a sexualizat și m-a exploatat foarte devreme, forțându-mă să mă joc jocuri ciudate cu corpul ei”, a scris vedeta în „Love, Pamela”. Aceasta nu este singura parte a cărții sale care este șocantă și tristă.

„Când tata se enerva după ce bea multă bere, începea să o jignească pe mama. O numea «idioată»”, își amintește ea. Micuța Pamela își scotea apoi fratele mai mic afară și aștepta ca țipetele să se potolească. „[…] Îmi amintesc că mama plângea adesea și apoi se încuia în baie”, povestește vedeta despre traumele trăite în copilărie.

„M-au îndemnat să nu port lenjeria intimă”

Anderson își amintește că purta doar o jachetă Oxford, cravată și pălărie în timpul primei sale ședințe foto nud. „M-au îndemnat să nu port lenjeria intimă pe care am insistat să o port și mi-au promis că nimic nu va fi vizibil pentru că mă voi acoperi cu pălăria. […] Am închis ochii, [m-am] simțit ca pe marginea unei prăpastii. Eram pe punctul de a mă arunca… Libertate… Am deschis ochii și FLASH, prima fotografie”, mărturisește ea.

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La un moment dat, makeup artistul i-a deschis jacheta și i-a atins sânul. „[…] Am început să simt greață, să leșin și a trebuit să mă opresc. Am fugit la baie și am vomitat”, dezvăluie Pamela.

Despre Tommy Lee: făceam dragoste toată ziua

Anderson a rememorat, de asemenea, mariajul tumultuos cu muzicianul Tommy Lee, marcat de o pasiune mistuitoare, dar și de episoade violente, hărțuire din partea paparazzilor și gesturi extreme din dorința de a-și proteja copiii.

„Frumos, înalt, vesel, acoperit de tatuaje care spuneau o poveste. Mirosea a paciuli, ceea ce mă calma. Eram hipnotizată, fermecată de vocea lui joasă și sexy. Ardeam tămâie, ascultam muzică și făceam dragoste toată ziua. Cu el, mă simțeam completă”, spune ea.

Oferta bizară a liderului de la Kremlin

O altă parte extrem de comentată din confesiunile sale vizează o vizită oficială pe care Pamela Anderson a efectuat-o la Kremlin, în calitate de activistă pentru drepturile animalelor. Ea l-a contactat pe președintele rus Vladimir Putin pentru a-i cere să oprească importul de produse din focă, demers care s-a concretizat ulterior printr-o schimbare legislativă în Rusia.

Întâlnirea privată cu liderul rus a avut însă accente neobișnuite. După o discuție oficială despre soarta balenelor, în cadrul căreia s-au servit preparate vegane, Putin, vizibil plictisit de subiect, i-a propus actriței un tur privat al reședinței sale.

Pamela Anderson a insistat să fie însoțită de restul delegației, moment în care au coborât cu un lift transparent într-o zonă care aducea cu un adevărat oraș subteran.

Actrița își amintește că a trecut pe lângă un cabinet stomatologic și mai multe încăperi cu ferestre mici care semănau izbitor cu niște celule de închisoare. Atmosfera a devenit extrem de tensionată în momentul în care Anderson a glumit, spunând că dacă cineva va dispărea vreodată, va ști unde să îl caute, o remarcă la care nimeni din anturajul președintelui rus nu a schițat niciun zâmbet.

De asemenea, vedeta a refuzat oferta bizară a lui Putin de a lua cu ea în Malibu o mașină care i-ar fi aparținut în trecut Evei Braun.

Petrecerea anuală Playboy

Cartea dedică un spațiu considerabil petrecerii anuale Playboy, intitulată „Visul unei nopți de vară”. În timpul petrecerii, „toate femeile purtau lenjerie intimă, iar bărbații purtau halate de baie”.

Prietenele de joc s-au scăldat goale în piscină, pe care vedeta o descrie ca fiind „primordială, lipsită de inhibiții și minunată”. „Hef a spus: «Fără haine, altfel scamele vor intra în filtre!» […] Erau două sau trei fete pentru fiecare bărbat. Ne distram întotdeauna de minune și, ca desfrâu, era destul de inocent. Sexy, veselă, sălbatică, uneori puțin demodată. […] Așa era Playboy; cumva, pur și simplu funcționa. Crea un haos frumos și senzual. Doar Hef, un adevărat gentleman, putea organiza așa ceva și să scape nepedepsit”, descrie ea.

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