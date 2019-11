Paula Chirilă a făcut o declarație surprinzătoare la doi ani de la divorț: „Îmi doresc să am mulți copii!”

De Andreea Romaniuc Archip,

Paula Chirilă are o fetiță, Carla, în vârstă de 10 ani, din căsătoria cu Marius Aciu, mariaj încheiat în urmă cu doi ani. Recent, actrița a fost pusă în dificultate chiar de fiica ei, care i s-a plâns că e singură: „Mi-a zis: „Aș vrea o surioară sau un frățior!”. Am dat-o la întors, am schimbat subiectul. Sincer, nu eram pregătită pentru întrebarea asta acum, după ce eu și cu tati nu mai suntem împreună, fiecare cu viața lui. Nici un an nu a trecut de când mi-a zis de o surioară, de un frățior, că e singură. Și zic: vai de mine! Am condamnat-o la o viață de singurătate dacă nu mai fac copii. Dar nu aș face copii doar pentru că vrea ea o surioară, ci pentru că mie îmi plac foarte mult copiii. Îmi doresc să am mulți copii”, a declarat, pentru Libertatea, Paula Chirilă.

Paula Chirilă

Este o femeie curtată

În prezent, actrița nu duce lipsă de admiratori, însă preferă să fie mai discretă în ceea ce privește viața sentimentală. „Sunt o femeie curtată, când va fi cineva care să merite să îl scot pe covorul roșu, o să-l vedeți cu siguranță, deocamdată, la coteț. Fetița mea nu a cunoscut pe nimeni. L-a cunoscut pe fostul, pe Adi. Mi-am dat seama că e mai bine puțină discreție. Am fost eu entuziastă la început, că așa sunt eu… Când mă bucur, vreau să se bucure toată lumea cu mine. Suntem în perioada de tatonare, să zicem așa”, a recunoscut ea. După ce a încheiat o relație cu un bărbat mult mai tânăr decât ea, actrița susține că nu ar mai repeta experiența: „M-am lecuit. Nu! Nu zic că Adi a fost rău, nu, nicidecum, dar consider că nu mi se potrivește asta, nu pot eu să trec peste diferența de vârstă, nu e că m-ar deranja sau că e vreo problemă. Nu pot eu să trec, pur și simplu. Cine va fi, va fi de vârsta mea sau mai mare decât mine, cu siguranță”, a adăugat ea.

Vrea o familie numeroasă

Actrița își dorește să experimenteze din nou maternitatea. „Un copil? Zece! Dacă găsesc persoana potrivită și mai dă natura, mă mai ajută, nici o problemă. Chiar aș mai face”, a precizat ea, gândindu-se și la dorința Carlei de a avea cu cine să se joace.