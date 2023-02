Pavel Bartoș și-a spus impresionanta poveste de viață, cu inima deschisă, ochi în ochii cu Mihai Morar, în cel mai nou episod al podcastului „Fain & Simplu”. De la salahor, prezentatorul de la „Românii au talent” a ajuns astăzi să fie un super actor.

Actorul a învățat cum să se bucure cu adevărat de viață. În episodul de recent încărcat pe YouTube, Pavel Bartoș îi dezvăluie lui Mihai Morar cum a reușit să vadă viața cu optimism, chiar și în cele mai grele momente.

Omul cu 0 % victimizare în discurs, dar cu 100% asumare, a povestit cum a înfruntat pierderea tatălui său, fiind nevoit să devină „bărbatul familiei” la doar 16 ani. Până în punctul de a-și împlini visul, Pavel Bartoș a fost lăcătuș mecanic, salahor, lucrător comercial, ospătar, chiar și vânzător de mărțișoare. Primii ani în București au fost pentru el încă o provocare. A locuit timp de 6 ani într-o fostă spălătorie, timp în care nu a încetat niciodată să lupte pentru ceea ce-și dorea cu adevărat.

Pavel Bartoș a luat examenul la Facultatea de Teatru fără nicio pregătire.

Omul căruia îi curge optimismul prin vene și-a provocat norocul și a luat examenul la Facultatea de Teatru, fără nicio pregătire. Talentul nativ și încrederea în forțele proprii, precum și principiile lui de viață puternice l-au adus astăzi în perioada de glorie a vieții sale profesionale și personale. Cu toții îl cunoaștem pe Pavel Bartoș, actorul de succes, însă puțin știm povestea omului Pavel Bartoș, acea poveste care a inspirat filmul „Ramon” sau spectacolul împăcării cu sine și rănile copilăriei, „One man aproape show”.

Pavel Bartoș este cel mai bun povestitor al vieții lui și mulți îl apreciază pentru umorul lui inconfundabil. Vedeta a povestit cu autoironie, sensibilitate prin ce a trecut pentru a avea o carieră de succes. Nu în ultimul rând, el a vorbit și despre cele mai simple și frumoase lecții pe care le-a învățat.

„O conversație cu optimistul suprem, omul care, la 16 ani, la moartea tatălui, nu a avut timp pentru a fi trist. Ascultați-i povestea și mergeți să-i vedeți filmul în cinematografe. Pentru că, precum Ramon de pe marile ecrane, și Pavel, când își pune ceva în cap, merge până la capăt”, spune Mihai Morar, realizatorul podcastului „Fain & Simplu”.

„Eu în două cămăși am făcut tot liceul”

Pavel Bartoș recunoaște că drumul către succes nu a fost deloc ușor. Pentru a putea să își întrețină familia, el a muncit pe brânci. La doar 16 ani, el a rămas fără tată și a fost nevoit să se descurce așa cum a putut. Deși viața lui nu a fost întotdeauna pline de momente frumoase, actorul nu s-a plâns niciodată de greutățile prin care a trecut.

„Am fost pus în fața faptului împlinit și a trebuit să găsesc soluții. A trebuit să devin bărbatul familiei. A trebuit să iau situația pe moment.(…) Atunci, noi nu aveam noțiunea de bonă. Și era ceva firesc. E nedrept, dar poți tu să decizi aceste lucruri? Multă lume zice «când ai realizat tu că vrei la teatru?» Că atunci era, te angajezi și aduci venit în casă.

Rudele lui tata lucrau în construcții și au zis «hai aici». Dar mi-am dat seama că nu-mi place, dar am făcut-o că trebuia să îi ajut pe ai mei. Am învățat (n.r.de la oamenii de pe șantier) să îi admir pe cei cărora le place munca fizică. Și când m-am dus în Cluj am lucrat non-stop noaptea și ziua mergeam la facultate. La ora de balet dormeam. Până mi-au zis profesorii «băi, trebuie să alegi». Am fost și ospătar. Am lucrat într-un chioșc. Eu în două cămăși am făcut tot liceul”, a declarat Pavel Bartoș, în cadru podcastului.

Pavel Bartoș și-a pus viața în pericol la filmările pentru „Ramon”

Comedia românească „Ramon” a fost pe primul loc ca încasări în ultima săptămână. Filmul produs de prezentatorul de la „Românii au talent”, în regia lui Jesus del Cerro și scris de Anghel Damian, regizorul serialului „Clanul”, este primul lung metraj pe care Pavel Bartoș îl produce, potrivit paginademedia.ro.

La filmările pentru „Ramon”, Pavel Bartoș și-a pus viața în pericol, pentru că a avut o scenă în trafic, în zona Timpuri Noi, unde era foarte aglomerat.

„Noi am filmat în 21 de zile. Noi, în mod normal, trebuia să filmăm în 30-40 de zile. Noi am filmat în aeroport, într-o podgorie, am mutat camp-ul ăla, format din 20 și ceva de mașini, în fiecare zi. Am zis că așa e filmul. Nu pot să mă duc într-o singură cameră și să filmez. E și de dragoste, e și de acțiune, e și de comedie.

Am avut o filmare într-o intersecție, la Timpuri Noi. Trebuia să traversez toată intersecția. Încercam să simulăm prima lui întâlnire cu Bucureștiul, cu traficul nebun. Toți oamenii mă vedeau costumat cu geamantanul și mă vedeau unii: «Mă, dobitocule! Mă, domnule Bartoș! Alo, aveți trei fete acasă, ar trebui să aveți grijă». Ce a fost în capul meu și al lui Jesus? Dumnezeu știe”, a povestit Pavel Bartoș.

