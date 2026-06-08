Tribunalul revoluţionar din Teheran, condus de judecătorul Iman Afshari, a reiterat sentinţa emisă în decembrie 2025, interzicându-i regizorului şi părăsirea ţării pentru doi ani. Afshari este cunoscut pentru pedepsele dure aplicate disidenţilor şi face obiectul unor sancţiuni din partea Uniunii Europene.

Condamnarea lui Panahi este bazată pe mai multe acuzaţii, inclusiv „realizarea unui film clandestin” critic la adresa regimului, sprijinirea disidenţilor şi prizonierilor politici şi susţinerea mişcării „Femeie, Viaţă, Libertate”, apărută în 2022 după moartea tinerei kurde Mahsa Amini.

Regizorul, de 65 de ani, care câştigase Palme dOr pentru filmul „Un simplu accident” la Festivalul de la Cannes, s-a întors în Iran pe 30 martie 2026, în ciuda condamnării, potrivit agenţiei Isna.

Panahi, o figură emblematică a Noului Val al cinematografiei iraniene, a fost închis anterior de două ori: în 2010 pentru 86 de zile şi între 2022-2023 pentru şapte luni, fiind eliberat după o grevă a foamei.

În ianuarie, Jafar Panahi s-a pronunţat împotriva represiunii manifestărilor antiguvernamentale din ţara sa, care, potrivit ONG-urilor, s-au soldat cu mii de morţi.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE