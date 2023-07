Timp de aproximativ o săptămână, Pepe și Yasmine Pascu, soția lui, se află în stațiunea Belek din regiunea Antalya, Turcia, alături de fiul lor, Pepe Junior, și de fiicele solistului din mariajul cu Raluca Pastramă, Maria și Rosa Alexandra, scrie unica.ro.

Pe Instagram, prezentatorul emisiunii „Te cunosc de undeva” de la Antena 1 a distribuit mai multe fotografii din vacanță. Le-a arătat cât de bine se simte cu copiii în Turcia, au înotat împreună cu fetițele în piscină, s-a plimbat pe plajă cu băiețelului lui, iar seara au mers toți la bowling.

La hotelul unde s-a cazat Pepe cu familia, un sejur de 6 nopți pentru doi adulți și trei copii începe de la aproape 54.000 de lei, mai scrie Unica.

Cum e Pepe în rolul de tată

Într-un interviu pentru emisiunea „Xtra Night Show” de la Antena Stars, el a declarat: „E bine să fii tată, să fii responsabil, asumat, dar acum, de când e și golanul ăsta mic, deci mor, s-a terminat, e altceva. E total diferit (n.red.: să fii tată de băiat și fată). (…)

Timp trebuie să îți faci, chiar dacă n-am, la modul cel mai serios. Am avut o perioadă extrem de încărcată după ce s-au ridicat barierele (n.red.: impuse de COVID-19). Au venit toate așa. Eu am continuat și cu online-ul, pe care l-am avut în toată perioada pandemiei. (…) Și mâine am concert online”, declara Pepe în urmă cu ceva timp.

Pepe s-a căsătorit cu Yasmine fără știrea presei

În 2022, de Paște, Pepe și Yasmine s-au căsătorit însă nu și-au dorit ca acest lucru să fie făcut public. „Dacă ne-am căsătorit, ne-am căsătorit pentru noi, și fără să invităm presa sau oameni care ar fi făcut chestia asta pentru puțină publicitate. Noi suntem foarte fericiți, eram la fel de fericiți și înainte și după căsătorie”, a declarat Pepe la Antena Stars, cu ceva vreme în urmă.

Pepe și Yasmine Ody formează un cuplu din 2021, la câteva luni după ce artistul a divorțat de Raluca Pastramă, cu care are două fiice, Rosa și Maria.

