La mai bine de cinci ani de la divorț, Pepe și Raluca Pastramă continuă disputa în instanță. De această dată, conflictul vizează firma care administra grădinița privată rămasă în administrarea fostei soții a artistului, ajunsă între timp în insolvență. În dosar au fost formulate acuzații privind documente, bunurile societății și administrarea veniturilor, însă instanța nu s-a pronunțat asupra fondului acestor afirmații.

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Disputa dintre Pepe și Raluca Pastramă continuă în instanță

Deși au divorțat în 2021, Pepe și Raluca Pastramă nu au încheiat toate litigiile dintre ei. Foștii soți continuă procesele legate de afacerile dezvoltate în timpul căsniciei, iar unul dintre acestea privește firma care administra grădinița privată rămasă în administrarea Ralucăi Pastramă.

Societatea a intrat în insolvență, iar Pepe și firme apropiate artistului se numără printre creditorii care susțin că au sume de recuperat. Pentru verificarea situației financiare, a documentelor și a bunurilor firmei a fost desemnat un administrator judiciar.

Raluca Pastramă a contestat desemnarea administratorului judiciar

Raluca Pastramă a solicitat Tribunalului București suspendarea hotărârii creditorilor prin care administratorul judiciar fusese confirmat în funcție. Acesta urma să primească un onorariu lunar de 3.500 de lei, la care se adăuga un procent de 2% din sumele recuperate.

Fosta soție a lui Pepe a susținut că aproape 99,4% dintre voturile creditorilor s-au bazat pe creanțe pe care le contestă deja în instanță.

Administratorul judiciar susține că nu a primit documentele necesare

În cadrul procesului, reprezentantul administratorului judiciar a afirmat că nu ar fi primit documentele necesare pentru verificarea activității societății. „Nu s-a prezentat absolut niciun document”, a declarat reprezentantul administratorului judiciar în fața instanței.

Tot în dosar au fost formulate acuzații potrivit cărora veniturile generate de activitatea grădiniței ar fi fost transferate treptat către aceasta, în timp ce societatea aflată în insolvență ar fi rămas cu datoriile și cheltuielile.

„Ușor-ușor s-au mutat toate veniturile pe această subunitate, iar societatea debitoare a fost încărcată de cheltuieli”, este acuzația consemnată în dosar la adresa Ralucăi Pastramă.

Până în prezent, aceste afirmații nu au fost demonstrate și nici confirmate de instanță.

Acuzații privind un contract de comodat

Un alt subiect discutat în instanță a vizat un contract de comodat prezentat în timpul inventarierii bunurilor societății. Printr-un astfel de document se poate stabili că mobilierul sau echipamentele utilizate de firmă aparțin unei alte persoane și, în consecință, nu pot fi valorificate pentru acoperirea datoriilor societății.

Avocatul creditorilor a susținut însă că documentul ar fi fost fals. „S-a încercat inventarierea bunurilor și s-a venit cu un contract de comodat fals. Actul era încheiat în decembrie 2022, datele din buletin ale prezentei reclamante erau dintr-un buletin emis în data de 5 martie 2025, iar predarea bunurilor trebuia să se facă pe data de 7 martie”, a declarat avocatul creditorilor în fața judecătorului, potrivit cancan.ro.

Acesta a precizat și că există o plângere penală privind presupusa falsificare a documentului. Până în acest moment, instanța nu a stabilit că documentul este fals și nici că Raluca Pastramă ar fi falsificat personal actul.

Tribunalul București a respins cererea Ralucăi Pastramă

Creditorii au mai susținut în instanță că, după aproximativ un an și trei luni de executare, nu fusese recuperată nicio sumă nici de la societate, nici de la grădiniță. Aceștia au apreciat că demersurile făcute de Raluca Pastramă ar avea ca scop întârzierea verificării documentelor și a patrimoniului societății.

Tribunalul București a respins cererea formulată de Raluca Pastramă ca fiind inadmisibilă.

Hotărârea instanței nu stabilește cine are dreptate în ceea ce privește sumele de bani, modul de administrare a firmei sau autenticitatea documentelor invocate în dosar. Judecătorii au decis doar că procedura insolvenței nu poate fi suspendată în modalitatea solicitată de Raluca Pastramă, urmând ca aspectele aflate în dispută să fie analizate în cadrul procedurilor judiciare aflate în desfășurare.

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