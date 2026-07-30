Oficialii ANP au precizat că bazele de date critice, inclusiv aplicația centrală de evidență a deținuților și arhivele de siguranță (backup-urile), nu au fost compromise în urma incidentului de securitate.

Cum s-a desfășurat atacul hackerilor

Reprezentanții instituției au reconstruit firul cronologic al evenimentelor pentru a stabili exact momentul în care atacatorii au lansat ofensiva informatică.

Atacul a început în data de 28 iulie, în apropiere de miezul nopții, și a continuat în mod invizibil până în dimineața zilei de 29 iulie, la ora 07:00, când hackerii au declanșat procesul efectiv de criptare a datelor.

Primele criptări confirmate au fost raportate la ora 07:35, la doar 20 de minute după ce în sistem a fost primită prima alertă de indisponibilitate.

La ora 07:50, la nivelul ANP s-a activat de urgență protocolul de izolare completă între locații, iar până la ora 10:00 s-a finalizat deconectarea fizică a tuturor echipamentelor din rețea, având în vedere numărul mare de unități penale răspândite pe întreg teritoriul țării.

Anchetatorii și experții în securitate cibernetică lucrează în prezent la identificarea modului exact prin care atacatorii au reușit să pătrundă în rețeaua informatică a instituției.

Aplicația de evidență a deținuților, neafectată de atacul cibernetic

În ciuda încercării de blocare a sistemelor, cele mai importante aplicații și registre ale instituției au rămas intacte. Rezultatele verificărilor preliminare arată că aplicația IMSWeb — sistemul esențial utilizat pentru evidența persoanelor private de libertate —, alături de backup-urile asociate, nu au înregistrat daune.

„Rezultatele verificărilor preliminare relevă faptul că bazele de date și backup-urile aplicațiilor importante ale Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum IMSWeb – aplicația de evidență deținuți, nu au fost afectate. Pentru alte baze de date care au fost afectate în parte, în prezent se analizează toate posibilitățile de restaurare a datelor”, au explicat reprezentanții ANP.

Instituția a subliniat că procesele de restaurare se vor derula doar după finalizarea verificărilor amănunțite și curățarea integrală a oricărei vulnerabilități descoperite în rețea.

Activitatea din închisori continuă prin comunicații radio și telefonice

Atacul cibernetic nu a generat blocaje funcționale în activitatea curentă a închisorilor din România. Pentru asigurarea continuității și a măsurilor de siguranță specifice sistemului penitenciar, unitățile din țară funcționează în parametri normali, utilizând în această perioadă rețelele alternative de comunicații telefonice și radio.

Echipele tehnice ale ANP, sprijinite de autoritățile competente din domeniul securității cibernetice ale statului, lucrează în paralel la elaborarea unui plan de acțiune pentru curățarea sistemelor, restabilirea completă a infrastructurii informatice și eliminarea oricărui risc ulterior.

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