Anxietate în Rusia de teama mobilizării

Activiștii de la organizația umanitară „Du-te în pădure” dezvăluie pentru publicația Viorstka că primesc zilnic între 150 și 200 de cereri de consiliere în privința evitării mobilizării. „Se observă multă anxietate”, spune fondatorul organizației, Grigori Sverdlin.

Un reprezentant al organizației DSO afirmă că s-au înmulțit cererile de consiliere în privința „amânării” serviciului militar, dar și de părăsire legală și chiar ilegală a Rusiei.

„Nu numai numărul (solicitărilor – n.r.), ci și formularea întrebărilor se schimbă. Astă-primăvară, oamenii întrebau: «Se spune că va fi mobilizare în toamnă, este adevărat?». Acum formularea este diferită: «Va fi mobilizare în toamnă, ce să facem?»”, subliniază reprezentantul DSO. În opinia sa, „panica cedează treptat locul unei pregătiri apatice pentru cel mai rău scenariu posibil”.

Aleksei Tabalov, fondatorul „Școlii de Recruți”, a confirmat o creștere bruscă a interesului de a fugi de războiul din Ucraina, inclusiv din partea rezerviștilor. Potrivit lui, mulți pun întrebări despre ordinele de mobilizare și întocmirea listelor la locul de muncă.

Oficiali de la Moscova recunosc voalat că Putin îi vrea pe ruși mai implicați în război după așa-zisele alegeri din toamnă

Anxietatea se resimte și în înmulțirea întrebărilor pe internet în legătură cu posibilitatea obținerii scutirii de la mobilizare sau de la recrutare. Yandex Wordstat a constatat aproximativ 60.000 de căutări în ultimele zile, cu mult peste recordul de 15.000 – 20.000 de căutări din decembrie 2022, la două luni după semnarea primului decret de mobilizare. Un fenomen similar este observat și în Google Trends.

În plus, întrebarea „Va exista mobilizare?” a generat un interes record în iulie, cu 204.000 de căutări pe Yandex și un scor de 100 în Google.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vinerea trecută că a primit „informații clare” de la serviciile de informații care indică faptul că Rusia, aflată în dificultate pe linia frontului, pregătește un nou val de mobilizare militară pentru toamna acestui an.

Conform unor oficiali regionali, funcționari guvernamentali și surse apropiate Kremlinului, Vladimir Putin ia în considerare chiar să impună legea marțială. Ideea impunerii legii marțiale este promovată mai ales de serviciile de securitate, potrivit cărora regimul de la Moscova trebuie să renunțe la „păstrarea aparențelor” și „să lupte” de-acum „cu întreaga țară”.

Garda Națională a Rusiei, pregătită deja „legal” pentru mobilizare și legea marțială

În opinia experților de la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), Kremlinul a început deja unele pregătiri pentru decretarea mobilizării și impunerea legii marțiale. Experții militari de la ISW evocă în acest sens noile împuterniciri primite de Garda Națională a Rusiei, relatează The Moscow Times.

De la lansarea invaziei din Ucraina, la 24 februarie 2022, Vladimir Putin a decretat o singură dată mobilizarea, pe 21 septembrie 2022, pe fondul contraofensivelor de succes desfășurate de ucraineni în regiunile Herson și Harkiv.

Măsura a fost foarte nepopulară și i-a determinat pe sute de mii de bărbați ruși să fugă în străinătate. De atunci, regimul de la Moscova s-a concentrat pe mobilizări mascate, de regulă prin presiuni și amenințări, dar și prin promisiuni financiare atrăgătoare (și în multe cazuri neonorate) pentru oamenii din regiunile sărace. Putin se confruntă acum cu pierderi grele pe front și o scădere a resurselor umane care mai pot fi aruncate „benevol” în război, iar o nouă mobilizare oficială nu este exclusă.

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