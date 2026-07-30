Laura Cosoi a născut a cincea fetiță. Imagine emoționantă cu micuța Nina! „Pur si simplu nu mă satur să o privesc”

Așteptarea a luat sfârșit, iar cea de-a cincea fetiță a Laurei Cosoi a venit pe lume miercuri, 30 iulie, pe cale naturală. Actrița a postat pe contul de socializare un mesaj, alături de care a atașat prima imagine cu Nina.
„Nina!
Mulțumim, Doamne, pentru acest dar, pentru viață, sănătate și pentru iubirea care crește odată cu venirea ei pe lume.VEZI GALERIA FOTOPOZA 1 / 9
Fetița noastră a sosit astăzi, pe cale naturală. Cu cele 4400 g și 55 cm ale ei, a venit plină de energie, lumină și forță.
Pur si simplu nu mă satur să o privesc, să o miros, să o țin la pieptul meu și să mă minunez, clipă de clipă, de acest miracol!”, a fost mesajul transmis de Laura Cosoi.
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