Deși a gestionat afaceri de succes de-a lungul deceniilor, omul de afaceri a mărturisit recent că venitul său lunar garantat de stat nu este unul exagerat, din cauza deciziilor financiare pe care le-a luat în trecut.

Ce pensie încasează Cristian Țânțăreanu la 82 de ani

Decizia de a figura cu salariul minim după Revoluție și-a spus cuvântul în calculul pensiei.

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„Nepoții au acum mai mulți bani decât mine. Mai avem încă 5 milioane de euro datorie la salonul de evenimente. Am rămas cu 30% din acțiuni și cu o rată pe care mi-o pot permite plăti din pensie. 5 000 de lei am pensie. Eu din 90 mi-am pus salariul minim pe economie…”, a mărturisit Cristian Țânțăreanu, conform Click.

Cristian Țânțăreanu: „Cel mai mult îmi place în fotoliu, la televizor sau aici, pe terasă”

Pentru omul de afaceri, confortul casei din Corbeanca rămâne de neînlocuit, chiar dacă a bifat mai multe vacanțe.

„Una e să stai foarte bine în două camere, cu aer condiționat, cu tot, și una să ai grijă de 100.000 de metri pătrați de lac, 20.000 de metri pătrați de pădure, 30.000 de metri pătrați de pădure, plus altele. Avem și barcă, lumea e la pescuit. Am fost și plecat. Cel mai mult îmi place în fotoliu, la televizor, cu paharul lângă mine sau aici, pe terasă, de unul singur, frigiderul e acolo… E mereu plin, dar mereu e gol că vin nepoții cu prietenii lor…”, a povestit omul de afaceri pentru aceeași sursă.

Cristian Țânțăreanu a povestit despre vizita prelungită în Italia. Într-un interviu pentru emisiunea „Exclusiv VIP cu Cristi Brancu” de la Prima TV, Cristian Țânțăreanu a oferit detalii despre starea de sănătate a soției sale. „Am fost la Milano unde am stat vreo lună și cu niște probleme medicale cu soția mea, e totul bine acum. I-a găsit un mic chist, l-a lichidat fără probleme”, a precizat Cristian Țânțăreanu.

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