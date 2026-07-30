Gruparea bulgară, specializată în clonarea cardurilor, a fost destructurată în luna iunie.

Dispozitive de copiere a datelor informatice (skimmer) înscrise pe cardurile de alimentare cu carburant au fost montate de către cei doi coordonatori ai grupării, ambii aflați acum în arest, la staţii de carburant din județele Argeș, Prahova și Giurgiu.

În total, peste 6.000 de litri de motorină au fost alimentați ilegal cu cardurile clonate în mai multe TIR-uri din Bulgaria, deținute de o companie de transport controlată de doi cetățeni bulgari, implicați în rețeaua infracțională. Mașinile ajungeau în stațiile de alimentare cu plăcuțele de înmatriculare scoase sau acoperite.

Cum acționa rețeaua infracțională

Libertatea a studiat documente din cadrul acestui dosar coordonat de către DIICOT Pitești și vă prezintă detalii în premieră.

Dosarul a fost deschis de către DIICOT Pitești în mai 2025, după ce reprezentanții mai multor companii de transport au reclamat că le-au fost folosite abuziv cardurile de carburant.

Conform anchetatorilor, în perioada aprilie 2025 – martie 2026 a fost constituită o grupare infracțională organizată, specializată în montarea unor dispozitive specializate în skimming pe aparatele POS din stațiile de alimentare cu carburant self-service Smart Diesel, situate pe teritoriul României, grupare formată în procent majoritar din cetățeni bulgari.

Stație de alimentare cu carburant self-service Smart Diesel. Foto: infotrucker.ro

Gruparea era specializată în producerea și montarea unor dispozitive de contrafacere („clonare”) a datelor informatice înscrise pe cardurile de alimentare cu carburant la stațiile Smart Diesel de pe teritoriul României, după care datele colectate erau înscrise pe carduri falsificate, folosite tot la stații Smart Diesel sau partenere Smart Diesel, pentru operațiuni financiare frauduloase, prin alimentarea cu carburant.

Gruparea de bulgari a acționat pe mai multe paliere, fiind constituită din persoane cu roluri bine definite.

Pe primul palier s-a aflat un cetățean bulgar, acesta nefiind deocamdată inculpat, care s-a ocupat de instruirea unui anume Hyusein Nurses (deja inculpat în dosar), inițial, pentru identificarea și racolarea administratorilor de societăți, deținătoare ale unor flote și interesate de obținerea de carburant la prețuri inferioare prețului pieței.

Ulterior, un alt bărbat s-a ocupat de obținerea dispozitivelor de skimming de la alte persoane din grupul infracțional organizat, neidentificate până în prezent, și instruirea unei alte persoane, în vederea montării dispozitivelor de skimming la stațiile de alimentare cu carburant Smart Diesel din România.

Pe al doilea palier s-au aflat persoane neidentificate până în prezent care s-au ocupat de partea logistică, respectiv de realizarea dispozitivelor de skimming și apoi de realizarea cardurilor falsificate, conținând date informatice culese de pe carduri autentice.

Pe al treilea palier s-a aflat, conform anchetatorilor, Hyusein Nurses, care, inițial, a avut rol în identificarea și racolarea administratorilor de societăți, deținătoare ale unor flote și interesate de obținerea de carburant la prețuri inferioare prețului pieței, însoțirea lor pe teritoriul României, unde, la stațiile de alimentare cu carburant, foloseau cardurile falsificate.

Ulterior, atribuțiile lui Hyusein Nurses au fost extinse, acesta fiind instruit pentru montarea și demontarea dispozitivelor de skimming la stații peco din România, datele colectate urmând a fi puse la dispoziția liderului grupului care le transmitea mai departe persoanelor neidentificate cu rol în falsificarea cardurilor.

Doi dintre bulgari erau angajați ai firmei Dani Eurotrans Ltd, care are ca obiect de activitate transportul internațional de mărfuri. Pe numele acestei societăți sunt înmatriculare mai multe TIR-uri care au fost alimentate cu combustibil obținut în urma folosirii cardurilor de carburant falsificate. În rețeaua infracțională a fost folosit și un TIR Volvo aflat în proprietatea a doua companii din Bulgaria.

Cardurile a 12 firme, clonate în mai puțin de 24 de ore

Prima operațiune de clonare a cardurilor a fost înregistrată în seara zilei de 15 aprilie 2025, când unul dintre membrii grupării a mers la stația de carburant Smart Diesel din comuna Bascov-Argeș, ocazie cu care a montat pe o pompă de carburant un skimmer și cel mai probabil o cameră video, destinate citirii benzii magnetice a cardurilor de comerciant (carburant) și a codurilor PIN în momentul folosirii acestora la pompă de către utilizatorii cardurilor.

După aproximativ 24 de ore, aceeași persoană a ridicat dispozitivul menționat anterior, perioadă în care acesta a înregistrat datele informatice deținute pe cardurile de carburant folosite în perioada aceasta de către 12 companii de transport, în majoritate din județul Argeș.

Ulterior, operațiunile de clonare au continuat și la alte stații Smart Diesel din județele Giurgiu și Prahova. Alimentările frauduloase cu motorină au început să apară în tot mai multe stații de carburant, inclusiv într-o stație din localitatea Godzieszow din Polonia, unde cu cardul falsificat al unei firme de transport a fost făcută o alimentare de peste 5.600 de lei.

După cum precizează anchetatorii, au fost și câteva zeci de cazuri în care infractorii bulgari nu au putut utiliza cardurile clonate, fie pentru că firmele de transport blocaseră cardurile clonate, fie pentru că bulgarii au greșit codul PIN sau nu erau fonduri suficiente.

Au fost însă și zeci de cazuri în care bulgarii au reușit să alimenteze TIR-urile cu care veniseră cu motorină achiziționată ilegal cu carduri clonate. Toate TIR-urile aveau plăcuțele de înmatriculate scoase sau acoperite înainte de a intra în stațiile de carburant.

Cea mai mare cantitate de motorină achitată cu un card falsificat al unei firme a fost de aproape 771 de litri, având o valoare de peste 6.300 de lei și fiind efectuată în februarie 2026 la stația de carburant Smart Diesel din Bolintin.

Cum au fost prinși

În cele din urmă, lăcomia i-a costat pe bulgari. Dorind să grăbească procesul infracțional, doi dintre membrii grupării, Mehmed Dzhebedzhi și Nurses Hyusein, au venit în România la începutul lunii martie 2026, preluând rolul de montare a dispozitivelor de skimming la stațiile de carburant, cu scopul obținerii de date informatice ce urmau a fi folosite la falsificarea instrumentelor de plată fără numerar și la efectuarea operațiunilor financiare, fără drept, prin alimentări cu carburant.

Având mai multe plângeri la activ și începând să monitorizeze stațiile de unde se alimenta cu carduri clonate, procurorii i-au prins în flagrant pe bulgari pe 2 martie 2026 la o stație de carburant din Ploiești. Cei doi veniseră cu un TIR din Bulgaria. Hyusein Nurses a fost prins în timp ce demonta dispozitivul de clonare carduri amplasat în zona terminalului POS.

La baza pompei de alimentare au fost identificate elemente ale dispozitivului artizanal utilizat pentru copierea ilicită a datelor de pe cardurile de combustibil. Dispozitivul era constituit dintr-o plăcuță metalică ce imita partea superioară a aparatului POS, prevăzută cu un circuit electronic alimentat cu doi acumulatori, o cameră de supraveghere video și un card de memorie inscriptionat.

Ca urmare a efectuării controlului corporal, asupra lui Hyusein Nurses a fost găsit un dispozitiv metalic prevăzut cu circuite electronice, acumulator de mici dimensiuni și memorie de stocare (skimmer deep insert – dispozitiv ce poate fi introdus în totalitate în fanta de citire a cardului). Ulterior, în luna iunie a.c., anchetatorii au descins la mai multe adrese din Bulgaria, strângând noi probe în acest dosar. Mehmed Dzhebedzhi și Nurses Hyusein au fost trimiși în judecată de către procurorii DIICOT.

Prejudiciul calculat se ridică la aproape 50.000 de lei.

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