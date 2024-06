Pentru prima dată, Pepe a decis să nu se ocupe personal de organizarea nunții, încredințând această responsabilitate unei echipe de profesioniști. Artistul a dorit să se bucure pe deplin de această zi specială, adoptând rolul de invitat și lăsând grijile organizării în mâinile experților.

Pepe și Yasmine Pascu își doresc un eveniment unic, cu un concept diferit de cel al nunților tradiționale. Fără pauze de masă sau momente moarte, nunta va evita tradițiile obositoare, oferind, în schimb, o atmosferă plină de voie bună. Invitații vor avea parte de o experiență inedită, cu un meniu variat din care fiecare poate alege ce își dorește, fără a fi limitați de un meniu prestabilit.

„O să fie cât se poate de relaxat, să vin ca un invitat la nuntă”

„Avem emoții, normal. Este totul superbine organizat, avem încredere că o să iasă un supereveniment și toată lumea vine să se distreze. Da (n.r. – este totul pus la punct). Totul este în detaliu pus la punct. Dacă au curaj, oamenii să înțeleagă un altfel de concept, așa cum l-am prezentat eu celor care organizează nunta, și care au înțeles perfect și au venit și cu 3-4 idei în plus, care au fost extrem de potrivite.

De fapt, este primul eveniment de care nu mă ocup eu personal și am angajat pe cineva care să facă lucrurile astea pentru mine în cel mai profund detaliu. O să fie cât se poate de relaxat, să vin ca un invitat la nuntă.

Dacă zic programul artistic, e festival. Zic câțiva, nu pe toți: Mandinga, Theo Rose, Johnny Romano, Clejanii, Silviu Andrei, Nea Marin cu dansuri”, a declarat Pepe la Antena Stars.

Evenimentul a fost gândit în detaliu pentru a crea o atmosferă în care toată lumea să se simtă bine și să se distreze. Organizatorii au venit cu câteva idei suplimentare care s-au potrivit perfect cu viziunea mirilor, contribuind la realizarea unui eveniment foarte bine structurat.

„Nu sunt pauze de masă și nu există momente moarte și tradiții obositoare”

Cu toate pregătirile finalizate și emoțiile în creștere, Pepe și Yasmine așteaptă cu nerăbdare ziua în care își vor uni destinele, fiind înconjurați de familie și prieteni apropiați. Totul este pregătit pentru o zi de neuitat, plină de momente frumoase.

„În primul rând, nu e cu stat la masă și cu meniuri. E cu muzică și petrecere nonstop, cu artiști. Nu sunt pauze de mese. E la un alt nivel, e total altceva. Sunt curajos, ce-i drept. E sinucidere din punct de vedere financiar, pentru că e foarte scump ceea ce fac.

Ne dorim un eveniment la care oamenii chiar vin să se distreze, nu sunt pauze de masă și nu există momente moarte și tradiții obositoare. Cu tradițiile pe care noi le respectăm și în care credem, dar nu cum am văzut la extrem de multe nunți la care am fost și pe care le respect, dar eu am vrut altfel. Nu e un meniu fix și fiecare poate alege ce își dorește”, a declarat Pepe, la Antena Stars.

Pepe și Yasmine Pascu se pregătesc să facă marele pas în fața lui Dumnezeu pe 7 iunie, data aleasă având o semnificație specială: este ziua de naștere a fiului lor, Pepe jr. După ce s-au căsătorit civil în urmă cu doi ani, cuplul este acum gata să se cunune religios, marcând astfel un nou capitol în povestea lor de dragoste.

