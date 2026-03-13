Dacia, tot mai puțin românească: noul model Striker va fi produs doar în Turcia, după ce modelele Logan și Sandero au fost mutate în Maroc, iar Spring se face în China. Mai mult, Renault a separat și uzina de motoare de la Mioveni, și centrul tehnic de la Titu în compania Horse, pe care o deține acum cot la cot cu un alt grup chinez, Geely, și cu concernul petrolier saudit Aramco.

Familia, Nămol și Dumnezeu i-au dat tonul. Altfel, „Mioarei din Găești”, alias lăutăreasa Mioara Lincan, i-ar fi dispărut vocea. Asta e religia ei. Are acum peste 70 de ani. Viața ei de femeie înseamnă darul de la Dumnezeu: te naști privighetoare, ține la darul ăsta. În copilărie acordeonul i-a fost „păpușică”. În tinerețe, ducea gravidă nunți de vineri până luni. Acum, duce nunți și concerte, dar nu înainte de-a lăsa familiei chifteluțe acasă. Un reportaj de Eugen Istodor, în Libertatea.

Mama prim-ministrului Ilie Bolojan locuiește în casa pe care a gospodărit-o alături de soțul ei, în satul Birtin, comuna Vadu Crișului, la 60 de kilometri de Oradea. Se bucură de oaspeți, fie ei și jurnaliști. Are 87 de ani, împliniți pe 7 februarie. „Ilie era gingaș la mâncare”, își amintește Floarea Bolojan. Un reportaj senzațional scris de Maria Andrieș și ilustrat de Elena Driu este pe Libertatea.ro.

Gradu și Ileana Cârpaci – o familie din Timișoara stabilită în Germania – sunt acuzați că au transformat un român în sclav și, sub amenințarea că îi sunt omorâți părinții din România, l-au obligat să doneze un rinichi. Pe numele celor doi a fost emis un mandat european de arestare, iar la cererea autorităților germane, palatul din Timișoara al familiei Cârpaci a fost percheziționat de procurorii DIICOT și de polițiștii de la Crimă Organizată.

Ministrul Energiei din Danemarca imploră cetățenii să nu mai conducă, ci să meargă pe jos, după creșterea prețului petrolului: „Vă rog, vă rog, vă rog!” Lars Aagaarda declarat miercuri că războiul aflat în plină desfășurare între SUA și Iran a obligat țara să apeleze la rezervele sale de petrol, având în vedere „prețurile colosale” și faptul că nu se întrevede un sfârșit apropiat al conflictului.