Secretul care s-a aflat după 31 de ani. Sir Alex Ferguson a fost la un pas de bătaie cu Peter Schmeichel: „N-am mai văzut niciodată așa ceva. Nebuni absolut!”

Pe 9 februarie, pe platforma de streaming SkyShowtime, iubitorii fotbalului și ai lui Manchester United vor avea parte de un nou documentar de gală. Vorbim de un serial de două episoade care îi este dedicat marelui portar danez Peter Schmeichel.

Lansarea oficială a avut loc marți seară, în Copenhaga, la un hotel de cinci stele, care în trecut era un oficiu poștal imens, chiar în „inima” capitalei. Producătorii de la SkyShowtime descriu serialul ca fiind „un prim pas în culisele vieții lui Peter Schmeichel, una dintre figurile legendare din istoria fotbalului și unul dintre cei mai emblematici portari ai tuturor timpurilor”.

Nervi după un meci cu Liverpool

Iar cel mai important moment, unul de-a dreptul șocant, este un adevărat război între Schmeichel și antrenorul care l-a adus la Manchester United, Sir Alex Ferguson. Totul după Liverpool – Manchester United 3-3, de pe 4 ianuarie 1994.

După ce-au condus cu 3-0, cei la United au fost egalați, iar Sir Alex Ferguson l-a scos vinovat pe Peter. „Nu a fost vina mea și am reacționat. Am spus multe despre colegii mei și nu ar fi trebuit să o fac… Nu era treaba mea să-mi critic colegii. Probabil ăsta e cel mai mare regret”, spune Schmeichel în documentar.

Gary Neville, fost jucător la Manchester United și coleg cu Peter, e și acum șocat de scenele petrecute atunci în vestiar. „Mi-aș fi dorit o cameră care să filmeze! Sincer nu pot să explic în cuvinte ce s-a întâmplat acolo… N-am mai văzut niciodată așa ceva. Am crezut că vom avea bătaie! Nebuni absolut…”, declară acesta în documentar.

Sir Alex l-a iertat pentru că avea nevoie de portar

Întrebat de scandalul istoric din vestiar, Eric Cantona a refuzat să dea detalii. „Știu că vă doriți, dar astea rămân în vestiar!”, și-a motivat Cantona decizia de a nu vorbi deloc despre asta. „Cred că Sir Alex m-a iertat pentru că avea nevoie de mine”, spune râzând acum Peter.

Care punctează: „Mi-am cerut scuze în fața întregii echipe, chiar înainte să ieșim la antrenament. Adrenalina se plătește… Știam că am trecut de o anumită linie, am greșit. Nu asta a fost intenția mea. Am crezut că o să fiu dat afară, dar până la urmă am fost iertat. De ce m-a iertat? Nu știam că ascultă la ușă mesajul meu din vestiar, în fața băieților. Că mi-am cerut scuze și am recunoscut că am greșit, asta a contat foarte mult…”.

26 mai 1999 a fost ultimul meci al lui Peter pentru United. Finala Ligii Campionilor, 2-1 cu Bayern Munchen.

„A fost o greșeală uriașă să plec de la Manchester United! De ce nu m-am dus la antrenor să-i spun că încă pot să fac o treabă bună, dar că nu cred că mai pot juca fiecare meci… Eram prea mândru! Am crezut că mă vede vulnerabil. Avea nevoie de personalități puternice…”, recunoaște acum fostul portar danez.

Documentarul despre Schmeichel e exclusiv pe SkyShowtime

Serialul a fost regizat de Owen Davies și produs de Simon Lazenby și Victoria Barrell din partea Sylver Entertainment, iar Dogwoof s-a ocupat de producția executivă. Cei care vor să vadă documentarul despre viața legendarului Peter Schmeichel trebuie să aibă abonament la platforma de streaming.

„Cu acest documentar minunat, ne îmbogățim gama uimitoare de programe originale, blockbustere și seriale în exclusivitate. Peter Schmeichel este, fără îndoială, unul dintre cei mai mari portari ai tuturor timpurilor și cred că oricine urmărește acest documentar extrem de captivant și este pasionat de sport va fi inspirat de povestea lui”, spune Kai Finke, directorul de conținut al SkyShowtime.

Schmeichel, Euro 1992 și povestea unei minuni istorice

În 1992, Danemarca a câștigat Campionatul European, deși inițial nu era calificată! Iugoslavia a câștigat grupa din preliminarii, dar din cauza problemelor din țară și a războiului, echipa a fost exclusă de la turneul final.

Danemarca a terminat preliminariile pe locul 2, iar jucătorii au plecat în vacanță, ulterior aflând că naționala lor trebuie să se prezinte la turneul final din Suedia.

Danezii au făcut 0-0 cu Anglia, 0-1 cu Suedia și 2-1 cu Franța și s-au calificat în semifinale. Meciul cu Olanda s-a terminat 2-2, iar calificarea în finală s-a decis la penaltyuri.

Danemarca a ajuns în finală contra Germaniei și s-a impus cu 2-0, câștigând Campionatul European la doar 6 ani după ce fotbalul danez a devenit profesionist. Peter Schmeichel era în poartă!

Cine a fost Peter Schmeichel

s-a născut pe 16 noiembrie 1963 (61 de ani)

a jucat pentru Gladsaxe-Hero (1981-1984), Hvidovre (1984-1987), Brøndby (1987-1991), Manchester United (1991-1999), Sporting Lisabona (1999-2001), Aston Villa (2001-2002), Manchester City (2002-2003)

pentru echipa națională a Danemarcei a evoluat în 129 de meciuri (1987-2001), având inclusiv un gol într-un meci amical cu Belgia

a câștigat 24 de trofee cu echipele pentru care a jucat:

Brøndby (4 titluri de campion, Cupa Danemarcei)

Manchester United (5 titluri de campion, 3 Cupa Angliei, o Cupă a Ligii Angliei, 4 Supercupa Angliei, o Liga Campionilor, o Supercupa Europei)

Sporting Lisabona (un titlu de campion, o Supercupa Portugaliei)

Aston Villa (Cupa Intertoto)

cu echipa națională, titlul de campion european

