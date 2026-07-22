Prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare, însoțită de o serie de imagini ce surprind momente importante din viața fostului prim-ministru alături de ea, Oana Roman a vorbit despre valorile pe care le-a moștenit de la tatăl său.

„La mulți ani, tata! De la prima până la cea mai recentă poză cu tine. 30, 60 și azi 80. Timpul a fost blând cu tine. M-ai învățat disciplina, rigurozitatea, pasiunea pentru cărți, știință și cunoaștere”, a scris aceasta.

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Oana Roman: „M-ai învățat iubirea pentru libertate și adevăr”

Pe lângă educație și rigoare academică, fiica fostului premier a subliniat și principiile morale pe care le-a asimilat în familie.

„M-ai învățat iubirea pentru libertate și adevăr. M-ai învățat punctualitatea și onoarea cuvântului dat. Și mă voi strădui mereu să mă lupt pentru adevăr, oricât de multe piedici voi întâlni”, a adăugat Oana Roman.

Oana Roman: „Am învățat să mă descurc singură”

Oana Roman a explicat că, după ce și-a terminat studiile și s-a întors în România pentru a munci, nu a mai primit niciun sprijin financiar din partea lui Petre Roman.

„Sunt oameni care și astăzi îmi spun că eu trăiesc pe banii tatălui meu și că-mi fac vacanțe pe banii lui… iar mie… și asta e corect cumva, din momentul în care am terminat facultatea și m-am întors în țară ca să muncesc, tata nu mi-a mai dat niciun ban niciodată. Așa era normal. Adică nu zic ca pe un reproș, din contră, așa a fost normalitatea.”, a spus vedeta pentru Spynews.ro.

„Eu am învățat să mă descurc singură… și din 2000… sunt 27 de ani, 27 de ani aproape, de când eu mă întrețin singură 100% și tot ce cheltui este strict din banii munciți de mine.

În fiecare an îmi declar veniturile la ANAF și plătesc impozite… taxe și impozite în sume foarte mari… și tot ce fac. Asta e o mare mândrie și realizare pentru mine, faptul că tot ce fac este din munca mea”, mai spune fiica lui Petre Roman.

Foto: Instagram