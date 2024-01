Piero Ferrari a venit în România special pentru a participa la premiera filmului „Ferrari” alături de soția lui, românca Romina Gingașu. Moștenitorul a 10% din compania „Ferrari”, înființată de tatăl lui, a vorbit într-un interviu la Digi24 despre povestea de dragoste pe care o trăiește alături de femeia cu 45 de ani mai tânăra decât el.

Nu a fost niciodată o problemă pentru ei diferența de vârsta, iar Piero Ferrari a mărturisit că se încarcă cu energia soției sale. „Îmi oferă foarte multă energie, pentru că Romina are multă energie, și a demonstrat asta în viață. A făcut o alegere, și-a schimbat viața. Și cu multă energie, și-a asumat riscuri, desigur. E o diferență de vârstă între noi, dar asta nu contează. Ne înțelegem unul pe altul. Ea este inginer, și poate de-aia ne înțelegem așa bine”.

Cum a cunoscut-o Piero Ferrari pe Romina Gingașu

Povestea lor de dragoste durează deja de 7 ani, iar în urmă cu 3 ani au decis să se căsătorească. Romina Gingașu avea 26 de ani când l-a cunoscut pe Piero Ferrari. Omul de afaceri a povestit, în cadrul interviului, că soția sa a încercat să-i vândă un avion, iar el nu era deloc interesat de achiziție.

„Am cunoscut-o pe Romina pentru că am fost să văd o cursă de Formula 1 la Monza, iar de la Linate la Monza este un drum cu elicopterul pentru a ajunge la circuit. Romina era acolo, avea o șapcă roșie cu Bombardier, pentru că se întâlnea cu niște clienți. (…)

„Mi-a dat cartea de vizită și apoi mi-a trimis e-mailuri încercând să-mi vândă un avion”

Eram acolo să aștept elicopterul și niște oameni au venit la mine, «O, domnule Ferrari, putem să facem o poză?». Și Romina a spus că poate sunt o celebritate. Și a venit la mine. Mi-a dat cartea de vizită și apoi mi-a trimis e-mailuri încercând să-mi vândă un avion. Nu prea am răspuns imediat, dar apoi ne-am întâlnit la Monte Carlo, unde locuia”, a povestit Piero.

S-au întâlnit prima dată la cină în Monte Carlo, apoi s-au revăzut după 6 luni.

Romina Gingașu a renunțat la un job important pentru Piero Ferrari

Întrebată de prezentatorul Cătălin Măruță cum a început povestea de iubire cu Piero Ferrari, ea a dezvăluit: „Păi, lucram pentru Bombardier și încercam să îi vând un avion privat lui Piero Ferrari, el m-a ignorat și m-a refuzat timp de aproape șase luni și m-a invitat la cină în final, el era singur, eu eram singură și așa ne-am decis să construim o viață și un cămin împreună, deși eu în acel moment aveam o ofertă foarte importantă la Paris, în vânzări de avioane militare și a trebuit să merg la acel interviu, am trecut interviul, mi s-a spus că de la întâi trebuie să fiu la Paris și am spus că nu pot. Am spus acelei companii că nu pot pentru că merg la Maranello, dar am ales cu inima și nu regret. Au trecut șapte ani. Noi pe 15 februarie sărbătorim șapte ani și nu regret nimic”, a zis Romina, care și-a și lăudat soțul.

„El este un om inteligent, un om cald, un om bun, blând, suntem parteneri, ne susținem în orice probleme au fost și vor fi le ducem împreună și atunci lucrurile sunt mai ușoare”.

