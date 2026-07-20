Celebrul pilot de curse aduce o casă de discuri, Cat Music, în motorsport, într-o colaborare care aduce împreună două lumi diferite, dar unite de același drive: pasiunea pentru performanță și dorința de a ieși în evidență.

Alexandru „Dodo” Pițigoi nu este doar un pilot de urmărit, ci un adevărat show pe traseu, plin de stil, curaj și adrenalină la fiecare cursă. Parteneriatul, început în urmă cu un an, se dovedește a fi unul inspirat, într-un moment excelent pentru pilotul român, care traversează unul dintre cele mai bune sezoane ale sale în Campionatul European de Viteză în Coastă.

Recent, Alexandru Pițigoi a obținut cea mai bună clasare a sezonului la etapa de la Ascoli Piceno (Italia), unde a terminat pe locul 2 în Grupa 2 și pe locul 4 în clasamentul general al Categoriei 1, într-o competiție extrem de disputată, cu peste 200 de participanți.

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Performanța confirmă forma excelentă a pilotului, fiind al patrulea podium în primele șase etape ale sezonului și consolidându-i poziția în lupta pentru topul Grupei 2. Cu un stil de pilotaj precis și spectaculos, „Dodo” rămâne un nume tot mai prezent în elita motorsportului european.

„Ne place să susținem oameni care au ritm, curaj și personalitate, iar Dodo le are pe toate. E genul de parteneriat care vine natural și pe care vrem să-l ducem cât mai departe”, a spus Sorin Golea, CFO Cat Music.

La rândul său, Alexandru „Dodo” Pițigoi spune: „Motorsportul și muzica sunt foarte asemănătoare, oferă emoție și momente memorabile. De aceea cred că eu și Cat Music ne potrivim perfect, iar colaborarea noastră mă bucură și mă motivează”!

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