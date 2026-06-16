Felina s-a așezat lângă actorul care îl interpreta pe Romeo, jucându-se cu părul acestuia.

Julieta, însă, și-a dus mai departe rolul cu profesionalism, reușind să redea emoția momentului. Pisica a continuat să se joace și să sară entuziasmată, atingând cu lăbuțele mâna și părul actorului care îl interpreta pe Romeo.

A cat took to the stage during the final scene of a Romeo and Juliet ballet performance by the Imperial Russian Ballet Company in İzmir pic.twitter.com/R3MmFt8Yex — Reuters (@Reuters) June 14, 2026

După ce Julieta l-a îmbrățișat pe Romeo, pisica a sărit pe un scaun care făcea parte din decorul scenic, pentru a-i urmări pe cei doi.

Comentariile nu au lipsit, o utilizatoare spunând că pisica „a furat spectacolul”. De asemenea, profesionalismul actorilor a fost apreciat: „Actori foarte profesioniști. Sunt surprins că nu au râs în scena aceea când pisica s-a jucat cu părul lui”.