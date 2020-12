Povestea de dragoste dintre Rodica Popescu-Bitănescu și soțul ei. S-au cunoscut în urmă cu 45 de ani. „I s-a spus şi lui să nu mă ia de nevastă”

Actrița și-a cunoscut soțul când a dat examen pentru obținerea permisului auto. Bărbatul se afla în comisia de examinare. A fost dragoste la prima vedere, abia ulterior actrița i-a descoperit și alte calități, în afară de cele fizice, care au dat-o gata.

Actrița spune că, după doi ani de tatonări, s-a căsătorit civil cu Mircea, iar mult mai târziu au făcut și cununia religioasă.

„I s-a spus şi lui să nu mă ia de nevastă. Nu, nu a ţinut cont de asta. El m-a luat de nevastă. Trecutul i l-am spus eu.

Nu am făcut nunta, o să îmbrac rochia de mireasă când voi face nu ştiu câţi ani de căsătorie cu Mircea… Mircea e un tip care îmi place, are ochii albaştri – şi ce m-a impresionat la el e mersul.

Trei bărbaţi am cunoscut în viaţa mea care au mersul frumos: Gheorghe Cozorici – un actor deosebit, era băiat de şofer, adică nu a avut de la cine să înveţe.

Încă un actor care merge fantastic de frumos e Florin Piersic. Şi un alt bărbat pentru care am căzut în cap, care are mersul frumos e Mircea”, a declarat Rodica Popescu-Bitănescu la Antena Stars.

„Nu este adevărat că nu mi-am dorit copii. Acel adevăr îl ştiu numai eu şi Dumnezeu. Nu am să vorbesc niciodată despre acest lucru. Este un lucru prea personal.

Nu se pune problema că nu am vrut, pentru că eu ador copiii. O să spun numai dacă o să scriu o carte. Acesta este un subiect de roman. Nu am să dezvălui de ce nu am copii, acesta este secretul meu”, a spus actriţa într-un interviu, în 2014.

Citeşte şi:

Un bărbat a murit la 49 de ani, după ce s-a negativat la COVID și a luat 4 infecții nosocomiale pe care Spitalul Militar Central nu le-a declarat

Specialiștii demontează 7 mituri din jurul vaccinurilor anti-COVID. „Gândiţi-vă la el ca la un e-mail trimis sistemului vostru imun”

Despre munca de la distanță sau ce se întâmplă când casa ta devine fabrică. Vor plăti și firmele din România pentru că folosesc casa angajaților?

PARTENERI - GSP.RO Ce a ajuns să facă pentru bani un fost jucător al Stelei, ajuns acum la 44 de ani

PARTENERI - PLAYTECH Ce se întâmplă cu întreținerea lui Irinel Columbeanu! Vecinii lui RUP TĂCEREA și îl dau de gol: ”A început să...”

HOROSCOP Horoscop 21 decembrie 2020. Taurii au dorința de a creiona un alt fel de a trăi, pe baza celui vechi

Știrileprotv.ro Noua tulpină a Covid-19 din Marea Britanie este „scăpată de sub control”. Anunțul oficialilor de la Londra

Telekomsport Şocul pe care l-a produs soţia lui Gigi Becali la o sesiune de cumpărături în Madrid: ”M-a impresionat”